Житель Башкирии повис на бельевой веревке между этажами

МЧС по Башкирии

Курьезный случай произошел в конце мая в многоэтажке по улице Калинина в Салавате. Как рассказали в МЧС по Башкирии, в тот день в службу спасения поступил звонок с просьбой помочь молодому человеку, который «застрял» между вторым и третьим этажами. Как выяснилось, салаватовец повис над землей на бельевой веревке и стал звать на помощь.

Прибывшие на место сотрудники МЧС по Башкирии обнаружили, что веревка намертво обмотала руку мужчине. Пожарные освободили нерадивого «верхолаза» из плена и спустили на землю.

Как выяснилось, его закрыли дома родственники, а он решил спуститься из квартиры по бельевой веревке. В какой-то момент веревка сильно обмотала его руку, и он завис между этажами. В таком состоянии салаватовец провисел 10 минут, после чего его освободили спасатели.