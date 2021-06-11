Банку России - 161 год: Уфимское отделение в деталях

В годовщину российского суверенитета свой день рождения отмечает и Банк России. Указ об учреждении Государственного банка российский император Александр II подписал 12 июня (31 мая по старому стилю) 1860 года. Уфимское отделение Госбанка было основано в 1865 году. Тогда оно не имело собственного здания и размещалось в здании Присутственных мест, где сейчас расположен корпус клиники Башгосмедуниверситета. Позже переехало в арендованное помещение усадьбы купца Федора Чижова рядом с Верхней торговой площадью, где происходили самые значимые сделки. Здесь, на улице Большая Казанская (нынешняя улица Октябрьской революции), отделение размещалось до 1899 года, а потом переехало в собственное новое здание на улице Соборной (сейчас Театральная).

Что характерно, в здании банка были предусмотрены не только рабочие кабинеты, а также квартиры, столовая и даже собственная система очистки воды. Это связано с тем, что в начале XX века служащие не только работали, но и могли жить в зданиях Госбанка.

Современный ансамбль Национального банка включает три здания. Самое первое, которое сейчас имеет статус памятника архитектуры, вычислительный центр, который был сдан в 1982 году, и головной расчетно-кассовый центр (в 1995-м).

В наше время Банк России – высокотехнологичный мегарегулятор, который отвечает за стабильность всей финансовой системы страны. А в конце XIX века банк был другим. В основном здесь принимали вклады, выдавали кредиты, обменивали ветхие купюры и разменивали деньги. Тем же занимались и в Уфимском отделении. Деньги в то время хранили в ларце. Он представляет собой 10-килограммовый металлический короб с замком, украшенный растительным орнаментом. На одной из сторон металлические буквы «СЛ ВБ» – предположительно, это аббревиатуры места изготовления: «село Лыково» и фамилии и имени мастера: «В. Блинов». Сейчас ларец хранится в музее Национального банка, а старожилы отделения помнят времена, когда кассиры разносили в нем зарплату сотрудникам.

Очевидно, что даже несмотря на активное развитие безналичных платежей без традиционных банкнот и монет не обойтись. Только их можно использовать, например, когда нет интернета или электричества. Поэтому способы хранения денег не перестают совершенствоваться. В 2019 году в Национальном банке был создан высокотехнологичный объект наличного денежного обращения. Работать с купюрами и монетами начали по новой технологии, благодаря чему повысился уровень кассового обслуживания кредитных организаций, увеличилась производительность и надежность процессов обработки банкнот. Как результат – площадь хранения денег сократилась, а скорость обработки – увеличилась.

После революции 1917 года все кредитно-банковские учреждения страны были национализированы, а на их основе создано отделение Народного банка РСФСР. По стране прокатилась волна протестов. В период междувластия Временное правительство, возглавляемое Александром Керенским, начало печатать новые деньги, известные как «керенки». Они выпускались в 1917—1919 годах до появления советских денег. Сейчас название «керенки» стало нарицательным для обозначения обесценившихся, никому не нужных денежных знаков.

Суррогатные денежные знаки эмитировались и в Уфе. Осенью 1918 года армия КОМУЧа (Комитет членов Учредительного собрания — белогвардейско-эсеровское правительства) потерпела ряд крупных поражений и, отступая, оказалась в Уфе. Финансовое положение было крайне тяжелым, и КОМУЧ пошел по распространенному в те годы пути: приступил к изготовлению «своих» денег, получивших потом название «уфимки». В 1918-1919 годах в Уфе совершенно исчезли «царские» деньги, редко встречались «керенки», а «уфимки» были в почете. Однако за пределами города они деньгами не признавались.

В соответствии с курсом советской власти на отказ от товарно-денежных отношений в январе 1920 года Народный банк и его отделения упразднили, но уже в октябре 1921 года создали вновь. Все операции по краткосрочному кредитованию были сосредоточены в Госбанке и его отделениях, сюда же перешли функции банков сельскохозяйственного кредита, вексельное обращение было ликвидировано. Наибольшей кредитной поддержкой пользовалась промышленность, что было связано с активной индустриализацией страны.

В годы войны финансовая и кредитная политика была полностью подчинена интересам обеспечения фронта и тыла денежными ресурсами. Госбанк СССР расширил кредитование военной промышленности, оказывал финансовую помощь армии и эвакуированным в тыл предприятиям, обеспечивал расчеты в народном хозяйстве.

После окончания войны в госструктурах СССР стали вводиться персональные звания и форменная одежда. Госбанковцы должны были носить темно-зеленую форму с гербом СССР на воротнике пиджака. К этому времени около 80% служащих были женщины, в то время как до 1912 года в структуре Госбанка могли работать только мужчины. Рабочее место банковского служащего начала XX века воссоздано в музейно-экспозиционном фонде Национального банка.

В целом коллекция артефактов музея насчитывает более 4 тысяч экспонатов. Один из самых знаменитых – Ирендыкский медведь. Золотой самородок весом 4,8 кг был найден в 1992 году у Ирендыкских гор в Баймакском районе. Его обнаружил при вспашке земли механизатор совхоз Радик Утягулов, который и дал своей находке название из-за схожести её формы с медведем. Точнее, сейчас в банке здесь хранится его копия. Оригинал, который является национальным достоянием России и Башкортостана, в 2011 году был передан в Национальный музей республики.

Перестройка конца 80-х годов XX века началась по сути с реорганизации банковской системы. Был сформирован Центральный банк Российской Федерации. Приоритетом стало обеспечение устойчивости рубля. В 2013 году Банк России был наделен функциями единого регулятора финансовых рынков. В 2014 году Национальный банк был преобразован в Отделение-Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Сегодня Банк России играет ключевую роль в проведении единой государственной денежно-кредитной политики, обеспечении устойчивости национальной валюты и платежной системы, развитии финансового рынка. Проводниками политики регулятора на местах являются его территориальные учреждения. Отделения работают над повышением доступности финансовых услуг и уровня финансовой грамотности граждан и бизнеса в своих регионах, контролируют деятельность финансовых организаций, участвуют в развитии национальной платежной системы и обеспечении наличного денежного обращения, ведут работу по противодействию нелегальной деятельности и мошенничеству на финансовом рынке.

По ряду основных показателей деятельности банковского сектора республика занимает лидирующие позиции в России. Регион входит в топ-10 по численности банковских подразделений, по объему кредитов гражданам, в том числе ипотечных, по количеству выданных банковских карт и числу операций по оплате товаров и услуг с использованием карт. По количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов республика занимает пятое место в стране и первое в Приволжском федеральном округе.