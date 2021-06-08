«Раньше на вахте на Севере работал»: соседи рассказали о погибшем в пожаре молодом мужчине из Башкирии

Розалина первой увидела пожар и успела всех предупредить. Фото: соцсети

В ночь на 8 июня в Илишевском районе произошел пожар, унесший жизнь 36-летнего мужчины и оставивший три семьи без крыши над головой. Все случилось около 12 часов ночи в селе Верхнеяркеево, где на улице Чеверева вспыхнул одноэтажный жилой дом на четыре квартиры. Соседи вовремя заметили пламя и дым, выбежали на улицу и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей, огнем полностью была объяты крыша и стены, вскоре дом полностью выгорел как снаружи, так и изнутри.

Не обошлось без жертв: в одной из квартир пожарные обнаружили тело 36-летнего мужчины. Очевидно, он крепко спал, когда начался пожар, и задохнулся в дыму. Остальные успели выбежать на улицу и спаслись. По данным МЧС Башкирии, успели эвакуироваться три человека, включая двух детей. У жильцов дома своя версия: на момент возгорания в доме находились пять человек. Четверо, включая двух 18-летних молодых людей, успели спастись. Что именно стало причиной возгорания, сейчас выясняют следователи и дознаватель МЧС. Соседи говорят, что огонь вспыхнул на балконе-веранде, где погибший мужчина, скорее всего, бросил непотушенный окурок.

«К ЭТОМУ ВСЕ ДАВНО ШЛО»

18-летняя Розалина С. вспоминает с ужасом события минувшей ночи. Девушка как раз вернулась домой с работы и почувствовала запах гари. Выйдя на балкон, она увидела, что соседняя веранда объята пламенем, разбудила остальных и бросилась на улицу.

- Мы снимали тут квартиру, все очень нравилось. Вот только сосед попался странный. Нелюдимый, замкнутый, практически ни с кем не общался. Жены, детей у него не было, жил один, изредка в гости мать с сестрой к нему приходили. Знаю, что вроде раньше на вахте на Севере работал, а потом стал дома сидеть, - рассказывает девушка.

В пожаре сгорело все имущество – вещи, деньги, мебель. Розалина успела только захватить документы, когда дым быстро наполнил комнату, пришлось убегать в спешке.

- Пожар первым заметил мой муж, - рассказывает еще одна соседка погибшего Ляйсан Н. – Он разбудил меня, и мы выбежали. Сгорело все, сейчас временно приютили родственники, поскольку от сельсовета никакой помощи. Если сейчас не найдем, где жить, останемся просто на улице.

О погибшем у женщины не нашлось добрых слов. По ее словам, рано или поздно все должно было закончиться трагедией: слишком часто его видели нетрезвым с горящей сигаретой.

- Жаль, конечно, но к этому все шло. Теперь столько людей на улице остались, потеряв, что было, - сокрушается женщина.

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