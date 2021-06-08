На пожаре в Башкирии погиб 36-летний мужчина, трое спаслись

По предварительным данным, пожар начался в веранде, где и был найден погибший.

В полночь 8 июня в селе Верхнеяркеево Илишевского района произошел смертельный пожар, в котором погиб мужчина.

Как сообщили в МЧС республики, в селе загорелся одноэтажный дом на двух хозяев.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят стены и крыша дома на площади 120 кв.м. С огнем боролись три единицы техники и семь пожарных. Через полчаса открытый огонь был ликвидирован.

До приезда спасателей из дома успели выбежать три человека, двое из них дети. К счастью, никто из них не пострадал, сейчас они находятся у родственников.

В огне погиб 36-летний мужчина, его тело нашли среди завалов. По предварительным данным, пожар начался в веранде, где и был найден погибший. Причины пожара устанавливаются.