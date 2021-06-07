В Башкирию приехал Диамобиль: ведущие врачи помогут с проблемой сахарного диабета

2 июня 2021 года в Уфе состоялся ряд мероприятий, посвященных реализации Программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в регионах России с использованием Мобильного диабет-центра (Диамобиля).

Напомним, сахарный диабет является глобальным социально значимым заболеванием, характеризующимся высокими темпами роста распространенности, хроническим течением и риском развития поздних сосудистых осложнений. В последнее время проблема стала еще острее в связи с пандемией COVID-19, так как у пациентов с сахарным диабетом коронавирусная инфекция протекает тяжелее и чаще приводит к летальному исходу.

В БАШКИРИИ ВО ВТОРОЙ РАЗ

На «круглом столе» ведущие российские специалисты в области эндокринологии и организаторы здравоохранения региона рассмотрели актуальные проблемы сахарного диабета, обозначили основные направления дальнейшего сотрудничества по совершенствованию диабетологической помощи в республике, а также обсудили роль экспедиций Диамобиля в регионы страны.

- Диабетологические экспедиции в регионы страны начались в 2002 году в целях изучения фактической распространенности сахарного диабета и его осложнений, – комментирует директор «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. – Получаемые в результате экспедиций Диамобиля сведения в сочетании с базовыми данными из Федерального Регистра больных сахарным диабетом имеют большое научное и практическое значение для совершенствования деятельности всей отечественной эндокринологической службы.

В Башкирию Диамобиль приезжает уже во второй раз – ранее он посещал регион в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Сахарный диабет» в 2005 году. В ходе нынешней экспедиции специалисты Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России обследуют 450 человек из разных районов республики. Пациентам проведут исследование показателей гликированного гемоглобина, микроальбуминурии, офтальмоскопию глазного дна, диагностику диабетической ретинопатии и консультацию офтальмолога, диагностику диабетической нейропатии и синдрома диабетической стопы. Пациенты получат консультации кардиолога и диабетолога с формированием терапевтического плана наблюдения, а также рекомендации по самоконтролю диабета.

- Данная экспедиция спланирована таким образом, чтобы за три недели обследовать и оценить качество оказания диабетологической помощи как в Уфе, так и в отдаленных городах – Сибае и Стерлитамаке. Основной задачей экспедиции является не только оперативное обследование и коррекция терапии больных сахарным диабетом, но и оценка тех задач и проблем, которые стоят перед службой региона и которые необходимо решать в первую очередь для повышения качества оказания специализированной помощи больным сахарным диабетом, – отметила заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

В настоящее время в Башкирии, по данным Регистра больных сахарным диабетом, зарегистрировано 116910 человек с сахарным диабетом.

- Для системы здравоохранения Башкирии борьба с сахарным диабетом является одной из приоритетных задач. В Башкирии пациенты с диабетом обеспечены всеми необходимыми современными лекарственными препаратами. В регионе на постоянной основе проводится работа, направленная на профилактику, раннее выявление и лечение сахарного диабета, а также предупреждение развития его осложнений. Большое внимание уделяется пропаганде здорового и активного образа жизни, – отметил в своем комментарии министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. – Мы очень рады, что второй раз в наш регион приезжают специалисты ведущего медицинского учреждения по эндокринологии в стране, и надеемся, что наше сотрудничество, а также результаты экспедиции Диамобиля внесут существенный вклад в совершенствование диабетологической службы региона».

Полученные в результате экспедиций Мобильного диабет-центра данные также имеют большое значение при ведении Регистра сахарного диабета, который позволяет практическим врачам увидеть клинический портрет пациента с сахарным диабетом в нашей стране.

- Регистр является мощной информационно-аналитической платформой, позволяющей анализировать динамику ключевых эпидемиологических показателей в регионах: распространенность диабета, состояние здоровья пациента, наличие осложнений, качество компенсации диабета, а также структуру лекарственной терапии. Регистр способствует принятию наиболее эффективных организационно-управленческих решений по развитию диабетологической помощи, помогает практическим врачам сделать клинический вывод, прийти к верным решениям по профилактике, по ранней диагностике диабета, что очень важно особенно сейчас – в сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции, – сообщила заведующая отделом эпидемиологии эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. Ольга Викулова.