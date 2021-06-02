«Попросили дело закрыть»: чем в итоге закончился скандал с попавшим под машину «пьяным мальчиком»

Сейчас пострадавший в аварии мальчик старается вернуться к нормальной жизни. Фото: соцсети

Накануне Бирский межрайонный суд поставил точку в громкой истории о башкирском «пьяном мальчике», попавшем под машину еще летом прошлого года. Уголовное дело в отношении водителя автомобиля, допустившего наезд на школьника, было прекращено в связи с примирением сторон. Виновник ДТП извинился перед семьей пострадавшего ребенка и возместил ущерб, а родители простили его и попросили дело закрыть.

«НА НОГАХ НЕ СТОЯЛ БЫ»

Все началось с того, что девятилетний Артур Салиев из села Камеево Мишкинского района попал под колеса УАЗика, когда катался с другом на велосипеде. В результате аварии школьник получил серьезные травмы и едва не лишился глаза. К счастью, врачи совершили настоящее чудо и спасли мальчику жизнь и зрение.

В ДТП школьник получил серьезные травмы

Самое удивительное в этой истории началось спустя несколько месяцев после аварии. В тот злополучный день у маленького Артура взяли кровь на анализ, объясняя это тем, что такую процедуру проходят все жертвы ДТП. А в ноябре 2020 года родителям мальчика прислали результаты, которые повергли в шок всю Башкирию. Согласно официальному заключению судебно-медицинского эксперта, в момент аварии школьник был пьян!

Как рассказывала мама Артура Лариса Салиева, в крови у девятилетнего ребенка якобы обнаружили 0,33 мл этилового спирта. Учитывая возраст и вес сорванца, от такого количества алкоголя в крови мальчик попросту не смог бы стоять на ногах. А ведь он весь день катался на велосипеде с другом!

- От шока даже сын не помнит, что произошло. Следователь сказал, что у ребёнка такой алкоголь был бы, он на ногах не стоял бы, - говорила тогда Лариса Салиева.

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

История с «пьяным мальчиком», попавшем под колеса машины, довольно быстро стала резонансной и привлекла внимание сотрудников Следкома по Башкирии. Следователям результаты анализов показались неубедительными, и они назначили несколько собственных экспертиз, чтобы досконально во всем разобраться. Результаты исследования, которые показали наличие алкоголя в крови у девятилетнего мальчика, делали в республиканском наркологическом диспансере №1. С этого заведения они и начали проверку.

Прежде чем громкое дело попало в суд Следком по Башкирии добился признания той самой справки о наличии алкоголя в крови Артура недействительной. В пресс-службе ведомства «КП-Уфа» пояснили, почему пострадавший в аварии школьник оказался «пьяным».

Мама Артура Салиева Лариса была шокирована результатами анализов, показавшим алкоголь в крови сына

- Результаты освидетельствования, в которых нашли алкоголь в крови мальчика, СК признаны недопустимым доказательством. Это явилось последствием неправильного сбора крови, - пояснили в СКР по Башкирии. Также в ведомстве отметили, что действиям ответственных за анализы крови медиков дали правовую оценку.

Напомним, в 2017 году в подмосковной Балашихе произошел похожий, но более печальный случай. «Пьяный мальчик» Алеша Шимко, которому было всего шесть лет, погиб под колесами автомобиля. Через некоторое время появилось заключение экспертизы, где было написано, что в крови у ребенка на момент ДТП было 2,7 промилле алкоголя – это бутылка водки. Тогда эта история вызвала широкий резонанс, а журналисты и местные жители окрестили ее «Дело пьяного мальчика».