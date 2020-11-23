В Башкирии у сбитого машиной девятилетнего ребенка в крови обнаружили алкоголь

Анализ крови показал, что в момент ДТП девятилетний Артур Салиев был пьян

Необычная история произошла в Мишкинском районе Башкирии. В июле этого года девятилетний Артур Салиев из села Камеево катался с другом на велосипеде и попал под УАЗик. Мальчик чудом выжил при столкновении, но получил тяжелые травмы: он чуть не лишился глаза, медики зафиксировали у него перелом черепа и сильное повреждение колена. К счастью, врачам удалось совершить невероятное и сейчас жизни и здоровью ребенка уже ничто не угрожает. Но на этом «сюрпризы» в этой истории не закончились.

В день аварии у Артура взяли кровь на анализ – якобы эту процедуру обязательно проходят все пострадавшие в ДТП. Каково было удивление родителей мальчика, когда через четыре месяца после того рокового дня они увидели результаты анализа. В крови у девятилетнего ребенка обнаружили этиловый спирт. В заключении эксперта так и было написано – 0,33 грамма.

Выписка из результатов анализа крови девятилетнего ребенка с заключением эксперта. Фото: ГТРК «Башкортостан»

Откуда в крови у малолетнего сорванца могло быть такое количество спирта остается загадкой. Если принять в расчет возраст «пьяного» участника ДТП, то при наличии этого объема алкоголя в крови Артур просто не мог бы стоять на ногах. А он, напомним, катался по селу на велосипеде.

- От шока даже сын не помнит, что произошло. Следователь сказал, что у ребёнка такой алкоголь был бы, он на ногах не стоял бы, - рассказала корреспондентам ГТРК «Башкортостан» мама Артура Лариса Салиева.

На данный момент также известно, что виновник аварии до сих пор не установлен. Водитель грузовика, который зацепил мальчика правой стороной, в момент столкновения у велосипеда слетела цепь, и он резко вывернул на дорогу.

- Резко под машину повернул и пошёл. Ну, я успел увернуться, уехать в обочину. Успел зацепить правой стороной, - рассказал водитель корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

Результаты исследования, которые показали наличие алкоголя в крови у девятилетнего мальчика делали в республиканском наркологическом диспансере №1. Теперь экспертам предстоит выяснить, каким образом в лаборатории диспансера на выходе получились именно такие анализы. Специальную экспертизу уже назначили.

Три года назад в подмосковной Балашихе произошла похожая история. «Пьяный мальчик» Алеша Шимко, которому было всего шесть лет, погиб под колесами автомобиля. Через некоторое время появилось заключение экспертизы, где было написано, что в крови у ребенка на момент ДТП было 2,7 промилле алкоголя – это бутылка водки. Тогда эта история вызвала широкий резонанс, а журналисты и местные жители окрестили ее «Дело пьяного мальчика».

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