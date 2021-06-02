Туристический кэшбэк и бесплатные экскурсии: как будут развивать отдых на территории Башкирии в 2021 году

Госкомтуризм Башкирии разработал стратегию развития на период до 2035 года Фото: Андрей КУЗЬМИН

31 мая на оперативном совещании в правительстве республики председатель регионального Госкомитета по туризму Эльмира Туканова выступила с отчетом о начале организации туристического сезона 2021 в Башкирии.

По словам Тукановой, в целях развития внутреннего въездного регионального туризма первым делом была разработана стратегия развития на период до 2035 года. Прошли стратегические сессии с участием органов исполнительной власти, муниципалитетов, общественных и некоммерческих организаций.

ЛЕТНИЕ ЭКСКУРИСИОННЫЕ ТУРЫ

Председатель Госкомтуризма республики рассказала о специальных туристических транспортах, которые начали работу этой весной.

– С 3 апреля 2021 года по выходным начал курсировать летний туристический поезд «Айгир» по маршруту Уфа-Белорецк-Уфа. С 29 мая в Уфе реализуются экскурсии на двухэтажном автобусе в рамках проекта «Терра Башкирия». Теперь он будет курсировать дважды в день, – поделилась Эльмира Туканова.

В этому году международный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills» посетят 2425 человек. В настоящее время проходит обучение экскурсоводов. Для участников чемпионата подготовят пешие и автобусные экскурсии. Для регистрации участников и гостей конкурса на экскурсии работает сайт «Terra Bashkiria».

Для туристов в этом летнем сезоне, как сообщает региональный госкомтуризм, созданы специальные предложения.

– Сформированы предложения от региональных туроператоров по «Турам выходного дня», с которыми можно ознакомиться на сайте weekendrb.ru. Для самостоятельных туристов запущена акция «Три-четыре-пять», позволяющая по выгодным ценам приобрести номера в выходные дни, – заявила Туканова.

С ключевыми достопримечательностями республики и всеми официальными туристическими маршрутами можно познакомиться в мобильном приложении «Terra Bashkiria». Оно уже доступно для скачивания в цифровых сервисах.

Уже сейчас в Уфе проводятся экскурсии на двухэтажном автобусе по достопримечательностям столицы Фото: Госкомитет по туризму РБ

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Госкомтуризм разрабатывает электронный календарь туристических событий республики. На сегодняшний день, по словам Эльмиры Тукановой, на событийный календарь поступило 218 заявок из 48 районов и городов Башкирии.

– Этим летом одним из самых крупных событий будут всероссийская конференция «Travel Blogger» (24-26 июня), этнофестиваль «Кумысфест» (25-26 июня), фестиваль национальной кухни (24-26 июня), фольклориада, международный фестиваль воздухоплавания «Самрау» (19-26 июля), – сообщила Туканова.

РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

Госкомтуризм также проводит работа по формированию земельного банка для создания глэмпингов (палаточные средства размещения на природе с полноценным гостиничным обслуживанием – Ред.). В результате проведенной работы на первом этапе составлен реестр из 33 земельных участков, на втором этапе – из 74.

Помимо прочего, ведется работа по классификации гостиниц республики. В настоящий момент «звездные» статусы получили 169 гостиниц из 549.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТУРИЗМА

Как рассказала Эльмира Туканова, Госкомтуризм совместно с районными администрациями разработал и комплекс мер по развитию туризма в Башкирии. В их числе и федеральные гранты.

В прошлом году на участие в федеральном гранте «1619» подали заявки 170 предпринимателей. 16 победителей от республики этим летом уже получат финансовую поддержку из федерального бюджета. Общая сумма грантов победителям республики составила 42,7 миллионов рублей, а объем грантов российского правительства – 1,2 миллиарда рублей.

Председатель регионального госкомитета по туризму также рассказала о мерах поддержки внутреннего туризма.

– Это поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов, создание и аттестация брендовых маршрутов Башкирии, организация информационных и пресс-туров, поддержка событийного туризма, участие в национальном проекте «Туризм. Индустрия гостеприимства», – рассказала Эльмира Туканова.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК

Также Госкомтуризм принимает меры по развитию в республике детского туризма. Чиновники формируют реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, проводят информационно-консультационную компанию туроператоров и детских лагерей о субсидировании.

– Также активно ведется над программой «Кешбэк за детский отдых» и создана рабочая группа по реализации мероприятий по развитию детского отдыха и туризму, – добавила Туканова.

18 марта 2021 года стартовал третий этап инициативы «Туристический кешбэк», в которой можно вернуть 20% от стоимости тура. По этой программе в республике продают услуги уже 63 туроператора.

Также с 25 мая стартовала программа «Детский туристический кешбэк». Согласно ей 50% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) получат родители, которые приобретут путевку на сайте «Мир путешествий» и произведут оплату с помощью карты системы «Мир». К инициативе уже подключились 54 детских лагеря. Сейчас на сайте «Мир путешествий» представлено 22 детских лагеря, а также предложения от более 50 туроператоров России.

БОЛЬШОЙ УРАЛ

Как рассказала Эльмира Туканова, Государственный комитет республики по туризму совместно со Свердловской, Челябинской областью и Пермским краем объединяется в туристический межрегиональный проект инфраструктуры «Большой Урал».

– Дело в том, что большое количество маршрутов объединяет сегодня наши регионы. С целью реализации проекта по развитию туристской инфраструктуры в республике и трех регионах Урала будет впоследствии подана заявка на участие в национальном проекте, которое реализует федеральное агентство по туризму, – заявила председатель регионального Госкомтуризма.

Проект «Большой Урал» объединит четыре региона России Фото: Андрей КУЗЬМИН

БАШКИРСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

На правительственном заседании республики глава региона Радий Хабиров отметил важность проекта «Башкирское долголетие. Туризм» и попросил обратить на него особое внимание. Данная программа предусматривает бесплатные экскурсии по достопримечательностям республики для людей старшего поколения.

– Эту программу надо тащить, это наш долг перед пожилыми людьми. Нужно дать им возможность полюбоваться природой, – заявил глава республики.

В конце апреля в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная теме активного туризма в Башкирии. По итогам мероприятия мы сделали вывод, что развитие туризма в республике идет по пути большей стандартизации в рамках правового поля. Однако вместе с тем стали приниматься решения, которые должны позволить гражданам заниматься активным отдыхом проще и безопаснее.

По итогам выступления председателя госкомитета по туризму Эльмиры Тукановой на заседании правительства республики можно в целом сделать аналогичные выводы. Развитие регионального туризма движется тем же курсом, а новые инициативы только подкрепляют намеченные тренды.