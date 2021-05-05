Каким будет туристический сезон 2021 в Башкирии

В настоящее время в сфере туризма Башкирии разрабатывается ряд новых проектов Фото: Эльвина АПАРИНА

На днях в Уфе состоялась пресс-конференция, посвящённая теме активного туризма в республике. События грядущего туристического сезона, подробности свежих проектов и инициатив, новые маршруты – всем этим поделились развивающие туризм на территории региона общественники, а также председатель госкомитета по туризму Башкирии Эльмира Туканова. С выступления последней и началось мероприятие.

Эльмира Туканова рассказала о том, что госкомитет по туризму в настоящее время разрабатывает ряд новых проектов, однако особое внимание уделяется развитию детского и молодёжного туризма. Одну из основных задач, которую решают в данный момент, – организация детского отдыха в грядущий летний период.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК

Одна из новых инициатив – запуск программы «Туристический кешбэк», в соответствии с которой 50% от стоимости путёвки в детские оздоровительные лагеря будет возмещаться. Для этого необходимо приобрести путёвку на сайте «Мир путешествий» и произвести оплату с помощью карты системы «Мир».

Данный проект, по словам председателя госкомитета по туризму, поможет привлечь внимание не только жителей Башкирии, но и других регионов. Поэтому вовлечь в программу постараются максимальное количество лагерей и туроператоров, специализирующихся на детском отдыхе. Но чтобы принять участие в данной инициативе, им необходимо соответствовать государственным стандартам предоставления услуг и состоять в общероссийском реестре.

Эльмира Туканова также анонсировала, что до 1 января 2022 года все коллективные средства размещения (отели, гостиницы, хостелы, турбазы и пр.) должны пройти классификацию, в противном случае их деятельность будет приостановлена. На данный момент из 549 республиканских заведений, предоставляющих услуги по проживанию, лишь около сотни прошли данную процедуру.

Эльмира Наилевна пояснила, какая польза будет от этих мероприятий:

– В первую очередь, это повышение качество предоставляемых услуг. Если турист снимает номер в отеле, который официально классифицирован как «трёхзвёздочный», то он получает соответствующий статусу уровень обслуживания. В таком случае постоялец понимает, за что платит деньги, нежели в ситуации, когда средство проживания имеет лишь условную и ничем неподтверждённую классификацию, – утверждает председатель госкомитета по туризму РБ.

Перечень всех классифицированных средств размещения обещают опубликовать на сайте «Terra Bashkiria».

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Также Эльмира Туканова рассказала о ещё одном обновлении сайта «Terra Bashkiria» – вкладка «Туры выходного дня». На ней будет размещаться вся актуальная информация по маршрутам, коллективным средствам размещения и туроператорам. Публиковаться будут те туры, которые наиболее востребованы и ассоциируются с туристическим продуктом Башкортостана. Самостоятельные же путешественники смогут отыскать здесь информацию с рекомендациями о том, куда сходить, где арендовать автомобиль и заказать такси.

Этим проектом госкомитет по туризму, по словам председателя, рассчитывает решить две задачи:

– Первая – заполнить коллективные средства размещения столицы, а также городов и населённых пунктов, находящихся в стокилометровой близости от административного центра региона, и организовать специальные предложения по проживанию. Вторая – сделать так, чтобы те туристы, которые прибыли самостоятельно, либо через услуги туроператоров, стали возвратными, и, при случае, приехали ещё раз, – заявила Туканова.

Предложение «Туры выходного дня» действует для тех, кто заезжает в пятницу и уезжает в воскресенье. Программа запущена под майские праздники, однако будет действовать до конца года.

Эльмира Туканова посетовала, что закон о туристической деятельности Башкирии от 1995 года устарел и не отвечает современным реалиям, так как, например, такие понятия как «туристические маршруты», «экологическая тропа», «экологический туризм» в законе не предусмотрены. Подобная проблема существует во многих регионах России. Председатель госкомитета по туризму утверждает, что изменение нормативно-правовой базы позволит обеспечить охрану и безопасность туристических маршрутов. Также появится возможность их благоустройства, что подразумевает установку систем навигации, визит-центров, видеокамер и пр.

ВЕЛОПУТЕШЕСТИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ

На пресс-конференции также выступил велопутешественник и основатель проекта «VeloRussia» Антон Сазонов. Он и его команда в ходе 2020 года организовали серию экспедиций по муниципальным районам республики. Обработав собранный массив информации, энтузиасты сформировали 13 веломаршрутов.

– Башкирия, на мой взгляд, обладает идеальными условиями для простого и массового активного туризма: дружелюбный рельеф, отличный набор достопримечательностей и адекватное расстояние между ними. Наши маршруты проходят по наиболее интересным местам. В их основе маршрутов используются региональные автодороги с низким трафиком, начальные и конечные точки привязаны к железнодорожным станциям, – рассказал путешественник.

С помощью созданных маршрутов Сазонов рассчитывает сделать велотуризм более доступным для жителей республики.

– Раньше активный туризм позиционировался как спорт, как некое преодоление трудностей и, в том числе, себя. Считаем, что это устаревший формат. Поэтому при построении наших маршрутов мы руководствовались принципом: массовый активный туризм – это, прежде всего, отдых, а не спорт, – отметил основатель проекта «VeloRussia».

13 получившихся маршрутов охватывают практически всю территорию республики и частично проходят по Челябинской области. Ознакомиться с ними можно и на сайте проекта «VeloRussia».

Равно как и Эльмира Туканова, Антон Сазонов заявил о необходимости обновления туристического законодательства. Он выразил надежду на то, что вместе с переменами в законе, созданные его командой маршруты получат официальный статус, и вместе с этим появится правовая основа для их благоустройства.

Также велопутешественник отметил, что методики, которые он со своими единомышленниками использовал при прокладке веломаршрутов, можно применить в рамках развития пешеходного и водного активного туризма. Система подобных маршрутов, как считает Сазонов, позволит создать каркас более интенсивного развития активного туризма в регионе.

Таким образом, можно констатировать: развитие туризма в республике идёт по пути большей стандартизации в рамках правового поля. Вместе с тем принимается ряд решений, которые должны позволить гражданам заниматься активным отдыхом проще и безопаснее.

Председатель госкомитета по туризму РБ Эльмира Туканова анонсировала ещё ряд новых проектов, однако конкретные подробности о них появятся только летом.