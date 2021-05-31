Три девушки из Уфы прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

29 мая в Уфе состоялся дистанционный кастинг 12-го сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис –2021». Представительницы 30-ти местных компаний приняли участие в мероприятии, и только три из них прошли в полуфинал конкурса

Федорова Эльвина, менеджер по персоналу, «Строительное оборудование»;

Вильданова Гузель, HR-менеджер, ООО «Центр развития бизнеса»;

Янцер Элина, руководитель группы CRM продаж, АО «Газпромбанк».

А также, Вильданова Гузель, одержала победу в голосовании на сайте генерального регионального информационного партнера мероприятия – издание «Комсомольская правда - Уфа».

В членах жюри конкурса присутствовали: Мухаметова Наркас, кастинг-менеджер Международного конкурса красоты «Мисс Офис»; Япаров Рамиль, руководитель группы регионального представительства компании «Комус» в г. Уфа; Яковлева Анастасия, обладательница титула «2-я Вице Мисс Офис – 2017»; Закирьянова Луиза, региональный представитель конкурса «Мисс Офис» в Республике Башкортостан, директор модельного агентства MissBashModels; Нимакова Алсу, «Миссис Уфа»; Сиразетдинов Комил, основатель «Хазина-тур».

Региональные кастинги для участия в полуфинале продолжаются. Впереди еще 11 городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.org. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2021».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За одиннадцать лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц. Онлайн-трансляцию финала 2020 года посмотрели более пяти миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2020 года – www.missoffice.org

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к Марианне Ференчук, PR-менеджеру +7 (495) 995-00-43, доб., 318, fma17@bony.komus.net