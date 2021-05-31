Молодой предприниматель из Башкирии идет в политику вместе с партией «Новые люди»

В Москве претендентов на места в Госдуме, а также кандидатов на региональные и муниципальные выборы обучали известные политтехнологи и медиа менеджеры. Среди участников оказался молодой предприниматель из Уфы Линар Кадиков.

- Я всегда был далек от политики, можно сказать, был аполитичен. Но осознал, что нужны свежие взгляды , - рассказывает Линар Кадиков, – в партии «Новые люди» действительно новые лица, единомышленники, которые уже много добились и готовы масштабировать свои дела, улучшать пространство вокруг себя!

Линар Кадиков занимается бизнесом в сфере-интернет-маркетинга. Он передает свой бизнес-опыт, а также ведет блоги. За последний год его аудитория значительно увеличилась. И в первую очередь теми, кто остался без работы из-за пандемии.

- Один из проектов, который мы реализовали – это помощь оставшимся без работы людям. Пандемия оставила без средств к существованию немало жителей Башкирии. На протяжении года мы проводим обучающие уроки по интернет-профессиям. Благодаря нашему наставничеству несколько сотен жителей республики получили знания, дополнительное образование и самое главное смогли устроиться на работу.

Как говорит Линар Кадиков, в ближайшее время он вместе с командой масштабирует проект онлайн-обучения и планирует помогать школьникам и студентам вузов от 15 до 18 лет.

- Я считаю, что учить бизнесу должны не школьные учителя, а практики. Те, кто реально открыл свое дело. Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей, - говорит Кадиков. - Уверен, что с партией «Новые люди» мне удастся сделать больше в этом направлении.

«Новые люди» не отрицают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут именно тех, кто уже что-то делает.

- Космонавтов, артистов, шоуменов мы оставим другим. Нас будут представлять свободные люди из краев, областей и республик России, которые хотят реальных перемен в стране, в своих регионах,- заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди», - нам не нужны те, кто обещает, что будет, не покладая рук трудиться, как только окажется в парламенте. С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не “кресло” в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну.

Напомним, партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. Лидер – основатель производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В прошлом году партия прошла в парламенты всех регионов, где была допущена до выборов. В Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях они взяли в среднем 7-8%. В Томске «Новые люди» взяли 15%.