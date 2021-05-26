Не смогла найти малышку в дыму: подробности смертельного пожара в Башкирии

Фото: МЧС по РБ

Стали известны подробности жуткой трагедии, произошедшей сегодня днем в поселке Чишмы. Там на улице Солнечной загорелся одноэтажный деревянный дом: в пожаре погибла 8-месячная девочка. Ее мать сейчас с отравлением дымом и в состоянии шока находится в больнице.

Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» родственник пострадавшей семьи, в доме проживали молодые супруги – 28-летний Артем и 23-летняя Светлана Вахитовы, их две маленькие дочери, родители Артема и его младший 16-летний брат. Утром все взрослые отправились на работу (братья работали в сфере строительства), а Светлана с малышками осталась дома. Что случилось потом – предстоит выяснить следователям и дознавателям МЧС. Как рассказала сама женщина, вместе с трехлетней дочкой они вышли по делам на улицу, а малышка осталась спать в коляске в доме. В этот момент в районе входной двери началось возгорание, пламя начало быстро распространяться по всему дому. Увидев дым, молодая женщина бросилась в дом спасти дочь, но не смогла найти ее в дыму.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ПЫТАЛАСЬ СПАСТИ ДОЧЬ»

- Она до последнего пыталась спасти дочь, кричала, звала ее. Сейчас они вместе с братом находятся в полнейшем шоке. Для всех нас это огромное горе. Совсем еще малышка, крошка, маленький ангелок, - с горечью говорит старший брат Артема Максим Вахитов.

Кстати, пожарные приехали очень быстро. Пламя удалось быстро локализовать и потушить. Проливая обугленные завалы, спасатели обнаружили и тело малышки – девочка задохнулась от дыма.

С убитой горем матерью ребенка пришлось работать психологам. Пока Светлана искала дочь, она тоже сильно надышалась дымом, и ее с отравлением увезли в больницу. Сейчас она находится в реанимации, состояние ее врачи оценивают как средней тяжести.

На место происшествия выехал и глава Чишминской администрации Ришат Мансуров. Он выразил свои соболезнования семье погибшего ребенка и призвал всех чишминцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Что же стало причиной пожара – неисправная электропроводка или бытовой электроприбор – предстоит выяснить следователям и дознавателю МЧС, которые работают сейчас на месте происшествия. Известно, что пожароизвещателя в доме установлено не было.

В свою очередь, родственники семьи Вахитовых объявили сбор для погорельцев. Люди остались без жилья, одежды и документов. Все, что было из имущества – полностью сгорело. К тому же, сейчас нужно и организовать похороны малышки.

- До сих пор не верится. Такая молодая, дружная и красивая семья. Спи спокойно, ангелочек! – соболезнуют соседи Вахитовых.

Если вы хотите помочь семье погорельцев, можете внести свой посильный вклад. Карта банка привязана к номеру телефона 8(969)616-61-12 (карта оформлена на старшего брата Артема Максима Вахитова).

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смертельного пожара следователи уже возбудили уголовное дело.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, - уточнили в пресс-службе ведомства.