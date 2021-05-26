В Башкирии 6-месячная девочка задохнулась при пожаре в частном доме

фото: МЧС РБ

В башкирском поселке Чишмы при пожаре в частном доме погибла 6-месячная девочка – она задохнулась дымом. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Одноэтажный жилой дом, расположенный на улице Солнечной, загорелся утром 26 мая. Тревожный вызов на пульт диспетчера экстренного ведомства поступил в 11:21.На место происшествия были направлены 12 сотрудников и пять единиц техники МЧС.

– На тушение подано 2 ствола РСК-50. В 11:44 пожар локализован на площади 48 м2. Ликвидация открытого горения в 11:49, – передали в аварийной службе.

Спасатели обнаружили в доме погибшего ребенка буквально через минуту после локализации пожара. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и психологи МЧС. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.