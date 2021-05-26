В мэрии рассказали, что будет ждать уфимцев на официальных пляжах города

Столичная мэрия рассказала, что ждет уфимцев на официальных пляжа с 1 июня

Купальный сезон 2021 в Уфе официально начинается 1 июня. Как сообщалось ранее, для уфимцев подготовят 10 санкционированных зон отдыха на воде. Уфимская администрация рассказала, что на них ждет жителей столицы.

На каждом из пляжей будут оборудованы все необходимые удобства: контейнеры для мусора, туалеты и биотуалеты, душевые и кабинки для переодевания. Будет возможность позагорать на шезлонгах или же спрятаться от палящего солнца под специальными зонтами.

Для детей оборудованы специальные зоны на воде и пляже, а для любителей активного отдыха – спортивные площадки. Для автомобилистов выделена парковка, а перекусить можно будет в пляжных кафе.

Следить за безопасностью гостей официальных пляжей будут спасатели.

Доступ к воде, как утверждает столичная мэрия, бесплатный. Однако за все услуги, предоставленные на пляже арендаторами, взимается плата при входе. Цены устанавливает администрация пляжа.

НОВЫЙ ПЛЯЖ

Ключевым новшеством купального сезона 2021 в Уфе будет открытие пляжа в микрорайоне Нижегородка. Зона отдыха будет находиться на реке Белой в створе улицы Воронежской.

– Пляж будет благоустроен, также будут созданы условия, чтобы отдых горожан был безопасным и комфортным, – заверяет уфимская мэрия.

Администрация нового пляжа рассказала, что в зоне отдыха будут беседки с мангальными зонами, кафе и туалет. Планируют проведение экскурсий на катере, водные и детские развлечения, а также организацию спортивных и событийных мероприятий.

В настоящее время заканчивается подготовка официальных пляжей к купальному сезону. Муниципальные службы настоятельно рекомендуют в качестве досуга выбирать только санкционированные зоны отдыха. Как заявляет пресс-служба уфимского Управления гражданской защиты, в прошлом году все несчастные случаи произошли в необорудованных местах. Даже там, где были установлены аншлаги, предупреждающие об опасности. На официальных пляжах гибели людей на воде допущено не было.