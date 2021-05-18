В УГЗ Уфы рассказали, где будут работать официальные пляжи

Уфимские спасатели рассказали, где жители башкирской столицы смогут искупаться в безопасных условиях с 1 июня.

В Башкирии с 1 июня официально начнется купальный сезон. Пресс-служба управления гражданской защиты предоставила список из 10 пляжей Уфы, на которых жителям столицы планируется предоставить возможность провести досуг.

СПИСОК ПЛЯЖЕЙ УФЫ 2021

– зона отдыха «Солнечный» (Кировский район)

– зона отдыха в районе стадиона «Водник» (Ленинский район)

– зона отдыха «Ак Яр» (Ленинский район)

– зона отдыха «Ак Яр» (Нижегородка)

– зона отдыха «Берег солнца» (Октябрьский район)

– зона отдыха «Сипайловские сочи» (Октябрьский район)

– зона отдыха «Песчаный» (Калининский район)

– зона отдыха «Карьерное» (Демский район)

– зона отдыха «Гольфстрим» на озере Теплое (Калининский район)

– зона отдыха «Райский берег» на озере Теплое (Калининский район)

Сейчас на указанных пляжах муниципальные службы активно ведут подготовку к грядущему купальному сезону. Благоустраиваются территории зон отдыха, а также ведется обследование и очистка дна водоемов.

Сотрудники УГЗ настоятельно рекомендует воздержаться от купания до официального начала сезона, в особенности в тех местах, где зоны отдыха не являются санкционированными.