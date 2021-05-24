«Из блогера – в зэки»: уфимец прокатил сотрудника ГИБДД на капоте иномарки и получил три года колонии

фото: СК РБ

25-летнего уфимца Артура Газизова, который прокатил сотрудника ГИБДД на капоте Mercedes-Benz AMG GLE 43, приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным по уголовному делу о «применении насилия в отношении представителя власти». Такое решение сегодня, 24 мая, принял Кировский районный суд.

В ноябре 2020 года Газизов, лишенный водительских прав и находящийся в розыске за административное правонарушение, при выезде с парковки многоквартирного дома совершил наезд на дорожного полицейского, который требовал остановиться. Молодой человек протащил инспектора ГИБДД на капоте своей иномарки и скрылся с места происшествия. Сотрудник получил вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на то, что обвиняемый признал вину в преступлении и раскаялся, суд оказался суров. Газизова приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, до инцидента с сотрудником ГИБДД Газизов был известен как блогер и городской «мажор». Он устраивал гонки по уфимским улицам, снимал свои поездки на камеру и выкладывал в соцсетях.