В Башкирии объявили в розыск 25-летнего парня, сбившего на автомобиле сотрудника ГИБДД

Фото: СУ СКР по РБ

Житель Башкирии Артур Газизов объявлен в федеральный розыск. Молодой человек подозревается в применении насилия в отношении представителя власти: ранее лишенный прав, 25-летний парень сбил на "Mercedes-Benz" сотрудника ГИБДД и скрылся.

Инцидент произошел днем 3 ноября на улице Менделеева. Стражи порядка приметили автомобиль с Газизовым за рулем на парковке и потребовали водителя выйти. Однако тот лишь нажал на газ, сбил одного из полицейских и помчался прочь. Уезжая с места ДТП, парень врезался в дорожное ограждение, сотрудники полиции позже обнаружили брошенное авто уже без водителя - он сбежал.

В Следственном комитете по Башкирии уточнили, что мужчина и до этого находился в розыске за административное правонарушение. Теперь к поискам гонщика подключили общественность. Всех, кто знает что-либо о местонахождении беглеца, просят сообщить по телефону доверия 8 (347) 251-62-51 или 02, 102.