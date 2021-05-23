Фестиваль «День тысяч велосипедистов» собрал 22 тысячи уфимцев несмотря на ковидные ограничения и жару

В этом году праздник стал юбилейным Фото: Рустем АХУНОВ

Традиционный для Уфы фестиваль «День тысячи велосипедистов» собрал 22 тысячи любителей двухколесного транспорта.

В этом году массовый праздник спорта стал для Уфы юбилейным – его провели уже в десятый раз. Дата должна быть знаменательной еще в 2020 году, но в историю вмешался ковид. Поэтому организаторы фестиваля решили не рисковать здоровьем его участников и отменили его (да и городские чиновники попросту бы не выписали разрешение на такой массовой праздник - Ред).

Как и раньше, маршрут движения огромной колонны велосипедистов проложили по центральным улицам города. Участники встретились на площади Ленина, а затем организовано выдвинулись по проезжей части в сторону исторического центра по проспекту Октября.

В главе колонны ехали ВИП-гости Фото: Рустем АХУНОВ

Возглавляли фестиваль автомобили ГИБДД, а в главе колонны велосипедистов, по традиции, ехали чиновники от города и республики. Примечательно, что мэр Уфы Сергей Греков предстал перед публикой на велосипеде уже во второй раз – в апреле он рассекал на двухколесном транспорте с блогером-урбанистом Ильей Варламовым.

На велосипедах по перекрытым дорогам передвигались не все Фото: Рустем АХУНОВ

Перед началом фестиваля со сцены мэр Уфы выступил со сцены с уже традиционным набором фраз про важность развития велосипедной инфраструктуры. С такими же речами обращался к публике и его предшественник Ирек Ялалов, который всегда участвовал в «Дне тысячи велосипедистов».

У участников фестиваля были самые разные велосипеды Фото: Рустем АХУНОВ

- 2021 год в Башкирии объявлен Годом здоровья и активного долголетия. Наше велосообщество растет, и мы продолжим создавать комфортные условия для велосипедистов, - сказал Греков.

Прокатиться на велосипеде прямо по проспекту Октября в компании машины ГИБДД можно не каждый день Фото: Рустем АХУНОВ

Также мэр отметил, что рад за уфимцев и гостей столицы, которые приезжают на велофестиваль целыми семьями – судя по количеству детей на празднике таких оказалось немало.

Женщина в элегантной шляпке решилась перебежать улицу поперек колонны велосипедистов Фото: Рустем АХУНОВ

Закончился пробег в парке рядом с площадью Салавата Юлаева. Несмотря на жуткую жару (на солнце воздух прогрелся до +32 градусов! - Ред) большинство гостей фестиваля нашли в себе силы спустится в овраг за Конгресс-холлом, где проходили все мероприятия. Для любителей велосипедов организовали спортивные конкурсы и развлекали их музыкой. В частности, со сцены выступили рэперы из легендарной для Уфы группы Via Chappa.