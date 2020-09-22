В Уфе из-за коронавируса отменили юбилейный фестиваль «День 1000 велосипедистов»

"День 1000 велосипедистов" в Уфе отменен из-за пандемии Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Уфе из-за пандемии коронавируса отменили 10-й по счету «День 1000 велосипедистов». Об этом в паблике «ВелоУфа» «ВКонтакте» рассказали организаторы мероприятия.

– Мы не можем рисковать здоровьем всех причастных лиц - участников, волонтеров, партнеров и организаторов. Проведение события ради события опасно, так как может вызвать новую волну заражения, – сообщается в публикации.

Организаторы добавили, что продумывали разные варианты проведения фестиваля, однако оптимальный выход так и не был найден – «все привело к тому, что главный велосипедный праздник Башкирии необходимо отменить».

«День 1000 велосипедистов» изначально был назначен на 24 мая, однако впоследствии из-за COVID-19 мероприятие перенесли на осень.