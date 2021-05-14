Клещевой энцефалит и мышиная лихорадка: что могут подхватить жители Башкирии, отдыхая на природе или в саду

Поход с палаткой - это так романтично, но и расслабляться из-за клещей не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и наступил долгожданный май. Кто-то отправляется на дачу открывать огородный сезон, кто-то планирует выезд на рыбалку или мечтает о прогулках в лес за грибами и ягодами и пикниках на природе. Мало кто в эти приятные моменты вспоминает, что на природе нас подстерегают клещи и грызуны, которые являются переносчиками смертельно опасных вирусов. Ежегодно в Башкирии регистрируются случаи и клещевого энцефалита, и боррелиоза (болезни Лайма), и мышиной лихорадки, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.

«Комсомолка» поговорила с врачами и выяснила, как надежно уберечь себя от клещей и грызунов, существует ли вакцинация от вышеперечисленных заболеваний, и как распознать первые симптомы болезни.

ПРИМЕРНО 5 ПРОЦЕНТОВ КЛЕЩЕЙ – ПЕРЕНОСЧИКИ ЭНЦЕФАЛИТА

С приходом тепла активизируются клещи. После майских праздников в травмпунктах выстраивается очередь из дачников и любителей пикников с жалобой на присосавшегося кровососа. Так, по данным Роспотребнадзора Башкирии, на 10 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей уже обратились 1815 человек (в 2020 их число составляло всего 940), в том числе 773 ребенка (в прошлом году их было 377).

Подцепить клеща есть риск с ранней весны и до поздней осени Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отнести клеща на анализ – это не простая мера предосторожности. Все мы помним печальную историю мальчика из Межгорья, который заболел клещевым энцефалитом, после чего несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. К счастью, ребенок выжил, но ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать.

- Клещевой энцефалит – это острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Последствия могут быть самые разные – от полного выздоровления до инвалидности и даже летального исхода, - рассказывает заведующий травмпунктом ГКБ №21 Вадим Фадеев. - При этом пол и возраст человека неважен: заболеть может каждый. Башкирия сама по себе является эндемичным районом, клещей тут достаточно много. Но далеко не все из них являются переносчиками клещевого энцефалита. От 100 процентов количество зараженных составляет примерно 5 процентов.

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ

Что же делать, если вас все-таки укусил клещ? Самостоятельно удалять его довольно сложно: одно неловкое движение, и хоботок или головка клеща останется внутри кожи. При этом вирус продолжает попадать в кровь, а поврежденного клеща не примут на анализ в лаборатории. Поэтому лучше обратиться за помощью в травмпункт. Если вы все же удалили клеща своими силами, то место укуса необходимо продезинфицировать, а затем отнести клеща в лабораторию на анализ.

- Если у клеща диагностирован энцефалит, то пациенту сразу вводится экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином в расчете 1 ампула на 10 кг массы тела. Детям в любом случае вводят иммуноглобулин, не дожидаясь результатов анализов, - подчеркивает Андрей Фадеев.

Обязательно отнесите клеща в лабораторию на анализ, чтобы не пропустить вирус Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Если вы не представляете своей жизни без походов и отдыхов на природе или работаете на природе, вы можете заранее подстраховаться и сделать прививку против клещевого энцефалита. Вакцинироваться можно круглый год абсолютно бесплатно: для этого нужно обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства и записаться на прививку.

Если вдруг про вакцинацию вы вспомнили слишком поздно, то, отправляясь в лес, не забывайте надевать рубашку или кофту с длинным рукавом, штаны и носки, а также регулярно осматривать себя и детей на наличие клещей.

- Клещи любят «мягкие» места: присасываются, в основном, в область шеи, волосистой части головы, в области подмышечных впадин. Поэтому эти места должны быть максимально прикрыты, - советует доктор.

А что же делать, если вы все же поленились и не отнесли клеща на анализ. Как распознать первые симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза?

- Инкубационный период длится 10-14 дней (хотя может колебаться и от 1 до 60). Болезнь начинается остро: появляются озноб, головная боль, повышается температура до 39 градусов, присоединяются тошнота и рвота. В случае боррелиоза на месте укуса образуются красные эритемы – кольцевидные покраснения. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу, который назначит лечение, - объясняет врач-травматолог.

ДЕРЖИТЕСЬ ОТ МЫШЕЙ ПОДАЛЬШЕ

Еще одна опасность, которая подстерегает дачников и любителей отдыха на природе – мышиная лихорадка. Правильное ее название ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), главным осложнением которой является острая почечная недостаточность. «Мышка» может сделать человека инвалидом или даже привести к смерти.

- Переносчиком вируса ГЛПС являются полевые мыши, которые выделяют его вместе со слюной, мочой и фекалиями. Заразиться проще всего на даче или на природе. В городе случаи заражения единичные, поскольку всех грызунов тщательно уничтожают, - объясняет врач-нефролог с 40-летним стажем, заведующий нефрологическим отделением ГКБ №21 Булат Янбаев.

Мыши-полевки в основном питаются липовыми семенами, так что если возле вашего дома растет липа - будьте начеку Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

По данным регионального Роспотребнадзора, природные очаги ГЛПС на территории Башкирии считаются одними из крупных в мире. Дело в том, что в республике много липовых лесов, а мыши-полевки питаются липовыми семенами. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии, за 4 месяца 2021 года в республике заразились 13 человек (это в 11,2 раза ниже аналогичного периода в 2021 году – тогда было зарегистрировано 145 случаев). Из них 5 случаев заражения зарегистрировано в Уфе, 4 – в Краснокамском районе, еще по 1 – в Калтасинском, Янаульском, Караидельском и Кушнаренковском районе.

- Среди причин заражения людей вирусом ГЛПС лидирует заражение в бытовых условиях – 77%. Заражение происходит при миграции грызунов в жилые помещения частного сектора, находящегося около лесного массива. 23% составляет заражение при выходе в лес с целью охоты и рыбалки. 62% заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом приходится на мужское население, 38% - женщины, уточнила специалист по связям с общественностью Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Дарья Ахметова.

Как же происходит заражение? Существуют три способа заражения: воздушным путем, когда человек вдыхает зараженную мышиными экскрементами пыль при уборке дачи или сарая, в лесу, собирая дрова и хворост, во время садовых и полевых работ. Возможно заразиться вирусом и употребляя в пищу продукты, подпорченные мышами.

- Некоторые люди умудряются съедать продукты, которые погрызли мыши. Этого делать категорически нельзя: даже если слегка повреждена упаковка, такой продукт необходимо выбрасывать без сожаления. Самые тяжелые случаи ГЛПС как раз встречаются после вот таких экспериментов, - подчеркивает доктор.

Третий путь заражения – контактный. Вирус может попасть в кровь через мельчайшие ранки на руках во время уборки или огородных работ. При этом от больного человека к здоровому вирус не передается.

ВАКЦИНЫ ОТ «МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ» НЕТ

Есть и хорошая новость: вирус ГЛПС неустойчив в окружающей среде – боится ультрафиолета и высокой температуры, хотя в сухой пыли может сохраняться достаточно долго. Поэтому, приезжая на дачу после зимы, в первую очередь необходимо устроить тщательную влажную уборку всех поверхностей с 3% раствором хлорамина, этим же раствором можно обработать посуду или тщательно ее прокипятить. Также необходимо проветрить помещение, вытряхнуть и просушить на солнце постельное белье и другой текстиль. Чтобы не надышаться пылью с частицами слюны и фекалий мышей, уборку необходимо делать в защитной маске и перчатках.

Дальше нужно тщательно перебрать все продукты, которые хранились в доме: все подпорченные и подгрызенные (даже чуть-чуть!) без сожаления выкинуть. Уезжая надолго, лучше забирать продукты с собой или прятать их в деревянные или металлические лари с плотно закрывающейся крышкой.

Если мышь хоть чуть-чуть погрызла еду, выкидывайте ее без сожаления! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Отправляясь на пикник, привезенные продукты подвешивайте или упаковывайте в плотные пакеты и коробки, чтобы мыши не смогли до них добраться. Не забывайте тщательно мыть руки перед едой и даже перед перекуром. Между прочим, мужчины чаще болеют чем женщины именно потому, что чаще курят. Грязными руками хватаются за фильтр – и здравствуй, «мышка». В лесу и в поле нельзя брать в рот травинки и соломинки, собирать и есть немытые ягоды, - советует врач-нефролог Булат Янбаев.

Есть и плохая новость: вакцины от мышиной лихорадки не существует. Именно поэтому очень важно не пренебрегать профилактикой болезни и соблюдать все вышеперечисленные правила на природе. Не помогают и народные советики из интернета: выпив стакан водки, вы не только не предотвратите болезнь, но и можете ухудшить свое состояние.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ

Как же понять, что вы подцепили мышиную лихорадку? В среднем, инкубационный период протекает 2 недели. Чем он короче, тем быстрее протекает болезнь.

- Заболевание начинается остро с лихорадки. У человека внезапно поднимается высокая температура, которая не снижается ни утром, ни вечером, и плохо сбивается жаропонижающими. Присоединяются озноб, головная боль, слабость и ломота в мышцах. Потом присоединяются боли в глазных яблоках - кровеносные сосуды лопаются и глаза становятся красными, - перечисляет доктор.

Так что, если вы вдруг заподозрили у себя первые симптомы мышиной лихорадки, немедленно обращайтесь к врачу. Это позволит избежать серьезных последствий для здоровья.