Пчелы лечат: Почему в республиканский Апицентр приезжают со всей Башкирии

В Апицентре спектр методов народной медицины достаточно широк

Сейчас можно найти лекарство чуть ли не от всех болезней, а аптеки открываются на каждом шагу. Но одни не доверяют таблеткам из-за побочных действий, другие не хотят больше «пичкать» организм химией – и люди обращаются к народной медицине. Вот только одно дело, когда проверяются советы из интернета (а вдруг поможет?), и совсем другое – когда за лечение берутся специалисты. Таких вы найдете в Республиканском центре народной медицины и апитерапии.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ

Заведующий Республиканским центром народной медицины и апитерапии Азат Кунафин

- Те методы, которые мы используем в лечении не только не вызывают побочных эффектов, но даже напротив – зачастую оказывают противоаллергическое действие, - отмечает Азат Кунафин, заведующий Республиканским центром народной медицины и апитерапии. – Отмечу, что в нашем центре пациентам оказывается комплексная медицинская помощь: мы грамотно сочетаем медикаментозный метод, который является классическим, с немедикаментозным. И это дает нужный эффект без лишней нагрузки на организм.

«Фишка» Апицентра это, в первую очередь, конечно, продукты пчеловодства: мед, прополис, маточное молочко, пыльца, перга, воск, пчелиный яд. Весь этот лечебный комплекс называется апитерапия, и она давно зарекомендовала себя во всем мире. В Уфе это направление активизировали в 2011 году – тогда на базе Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии открылся Республиканский центр народной медицины и апитерапии. С тех пор число пациентов, доверяющих ему, с каждым годом растет.

КОМУ ПОМОЖЕТ АПИТЕРАПИЯ

Некоторые местные процедуры экстремальны, необычны. Взять то же пчелоужаление (или по-научному – апитоксинотерапия): врач прикладывает живых насекомых к телу пациента, а тому остается лишь терпеть. И ведь люди приходят добровольно! Все потому что пчелиный яд, оказывается, эффективен при целом ряде хронических заболеваний, которые не получается лечить другими способами.

С помощью жала пчелы лечат пациентов с хроническим бронхитом и астмой, гипертонией, язвой желудка, варикозным расширением вен, остеохондрозом, псориазом, и даже с импотенцией. И это далеко не весь список заболеваний, при которых эффективна апитерапия.

Но если у вас аллергия на пчелиный яд или вы до ужаса боитесь жала насекомого, то вам могут подобрать другие методы апитерапии, продукты пчеловодства. Кстати, вся апипродукция изготавливается на экспериментальном комбинате Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии. Это более 200 видов лечебно-профилактических пищевых продуктов и косметических средств, многие из которых награждены дипломами и медалями международных и российских выставок.

НЕ ТОЛЬКО ПЧЕЛЫ

В Апицентре спектр методов народной медицины достаточно широк – и это не только пчелы. Уникальный лечебный центр имеет лицензии на 41 (!) вид медицинской деятельности.

- Например, в центре есть возможность пройти курс гирудотерапии. Это физиотерапия с использованием специальных медицинских пиявок. Метод эффективен при лечении стенокардии, инфаркта миокарда, тромбоза и других болезней. А проводят лечение высококвалифицированные специалисты – поэтому бояться не стоит, - рассказывает Азат Кунафин. – Кроме того, практикуется фитотерапия и ароматерапия. Все это в комплексе дает потрясающий эффект.

Список проблем, с которыми работают в Апицентре – огромен: заболевания нервной системы (остеохондроз, межпозвоночная грыжа, неврит лицевого нерва, невралгия тройничного нерва и др.), сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, заболевания мочеполовой системы (даже бесплодие!), заболевания ЛОР-органов и другие.

Но нужно знать и противопоказания, к которым относятся: непереносимость пчелиного яда, беременность и период кормления младенцев, острые и хронические инфекционные заболевания в период обострения, почечная и печеночная недостаточность, туберкулез, болезнь Адиссона.

КАК В САНАТОРИИ!

В центре не только лечат самые разные заболевания. Здесь есть ряд реабилитирующих программ

В центре не только лечат самые разные заболевания. Здесь есть ряд реабилитирующих программ.

- Нередко бывает, что человека пролечили в больнице, сняли острое или подострое состояние и отпустили домой. А он не чувствует себя так же хорошо, как до болезни. Необходима полноценная качественная реабилитация, - отмечает руководитель Апицентра. – На базе нашего Центра реализуются разные восстановительные программы. Мы возвращаем людей к полноценной жизни после перенесенного инсульта, помогаем восстановиться пациентам после химиотерапии, есть программы для пациентов, перенесших травмы. Также нашими специалистами разработана комплексная программа обследования и реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции (covid-19).

Но и это не все. На базе Апицентра есть свой мини-санаторий. Если у вас нет возможности сейчас съездить на курорт, то вот альтернативный вариант: забронируйте комнату в гостинице при Апицентре и наслаждайтесь всеми видами санаторного лечения. Здесь есть водолечебница, где вы можете принять гидромассажную и пароуглекислую ванны, посетить кедровую бочку, душ Шарко. Также в списке услуг вы найдете другие полезные и приятные процедуры: соляная шахта, прополисная комната, парафиновые и грязевые аппликации и многое другое.

А что касается ценовой политики – она максимально демократична. Почему бы не попробовать?

Лицензия № ЛО-02-01-005341 от 14 декабря 2016г. О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

На правах рекламы.