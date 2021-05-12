В отделениях СберБанка на Урале можно застраховаться от укуса клеща

Оформить договор страхования по программе «Защита от клеща» СК «Сбербанк страхование» теперь можно во всех отделениях Уральского банка СберБанка

Оформить договор страхования по программе «Защита от клеща» СК «Сбербанк страхование» теперь можно во всех отделениях Уральского банка СберБанка. Полисы также доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте компании.

Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2,3 тыс. человек, свыше 7,3 тыс. —боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. После укуса клеща важно своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжёлые последствия. Программа «Защита от клеща» предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клеща, диагностику для выявления энцефалита, болезни Лайма и ещё 10 инфекций, а также реабилитацию после перенесённого заболевания. Страховая компания также компенсирует стоимость ряда лекарств.

Екатерина Ильиных

Владелец продуктов «Защита от клеща» и «Питомец под защитой» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В среднем 500 тыс. человек в год обращаются за врачебной помощью после укуса клеща. Стоимость одного только исследования на клещевые инфекции в частных лабораториях составляет от 3000 рублей. В случае выявленного заболевания курс лечения обойдётся в разы дороже. Наша программа позволит получить медицинскую помощь в размере до 1,5 млн рублей, а цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе: для взрослых — от 240 рублей, для детей до 14 лет — от 180 рублей. По одному договору можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту. А при страховании более четырёх человек в одном полисе мы предусмотрели 10-процентную скидку. Договор можно заключить на год, действовать он будет на всей территории России».

Марат Мансуров

Заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Сезон клещей только начинается, однако от укусов кровожадных насекомых пострадали уже более трех тысяч жителей Урала. По данным Роспотребнадзора, только в Свердловской области сейчас зарегистрировано 1588 укусов, в Тюменской—951, а в Башкирии – около 500. Клещ —переносчикмножества инфекций, и риск заболеть после его укуса весьма высок. Помочь защититься от клеща может прививка, но сделать ее нужно заблаговременно. Если возможности привиться вовремя нет, то стоит позаботиться о страховой защите, которая гарантирует своевременное получение медицинской помощи и минимизирует расходы на лечение. Чтобы сделать покупку полиса еще проще, мызапустили продажу программы «Защита от клеща» во всех отделениях нашего банка».

Оформить программу для своих сотрудников могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели.Защитить домашних любимцев, которые любят гулять на природе, тоже не будет лишним: это можно сделать с помощью программы «Питомец под защитой».

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