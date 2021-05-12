Уфимский депутат-застройщик заявил, что до Хабирова доносят недостоверную информацию о его работе

Депутат Андрей Носков не может найти общий язык с властями города и региона Фото: http://www.gorsovet-ufa.ru/

Совладелец группы компаний ПСК-6 и депутат Горсовета Уфы Андрей Носков рассказал о отношениях с властями города и Башкирии.

Напомним, что в сентябре 2020 года глава республики приехал на место строительства многоэтажки от ПСК-6 по улице Шота Руставели. Хабиров пообщался с жильцами дома напротив, которые бастовали против стройки под их окнами, и потребовал свернуть работы. Главной причиной, по словам главы республики, стала слишком компактная застройка.

- Если хотите со мной повоевать – только кишку порвете. То, что вы здесь делаете, – это бессовестно. Так нельзя, - отрезал Хабиров.

В итоге работы действительно остановили, но застройщик решил обратиться в Арбитражный суд, дабы взыскать с властей города более 750 млн рублей убытков и упущенной выгоды от строительства от 34-этажного дома. Суд уже несколько раз откладывал заседание – ближайшее должно пройти 25 мая.

Помимо этого застройщик столкнулся с проблемами при возведении еще одного жилого комплекса – на этот раз в уфимской Черниковке. По данным «Ъ-Уфа», мэрия города попросту отменила выданное осенью 2019 года разрешение на строительство. Примечательно, что на месте также начались возмущение местных жителей, которые были недовольны возведением многоэтажки рядом с этих домом.

ОТКРОВЕНИЯ ДЕПУТАТА

Сам Андрей Носков во время общения с журналистами публично признался, что, по его мнению, до Радия Хабирова «доносят недостоверную информацию» о работе его строительной компании. По мнению депутата, это может быть связано с обращением представителей группы компании ПСК-6 в Арбитражный суд.

Также депутат отметил, что квартиры в недостроенной многоэтажке по Шота Руставели успели приобрести в ипотеку 103 человека. Из-за сложившейся ситуации, застройщику пришлось возвращать средства своим 95 покупателям, а остальные 8 дольщиков надеются, что все-таки смогут въехать в свое недостроенное жилье.

-Это один из первых случаев в России, когда дольщикам вернули деньги, размещенные на эскроу-счетах, - заявил застройщик.

СПРАВКА КП

Эскроу-счет – условный счет, который становится доступен лишь после наступления определенных обстоятельств. Например, акта приема-передачи жилья от застройщика. С недавних пор подобную практику начали повсеместно применять в России для того, чтобы избежать проблемы обманутых дольщиков.