Уфимец сорвал куш и выиграл 1,5 миллиона в лотерею

Выигрыш счастливчик собирается потратить на исполнение своей мечты Фото: Лия МУРАДЬЯН

Уфимец решил попытать счастья в лотерее, но неожиданно сорвал куш и стал миллионером. Как сообщили в пресс-службе государственной лотереи "Столото", мужчина решил увеличить свой шанс на выигрыш и приобрел билет сразу на 10 тиражей, и не прогадал. Уже 5 мая был разыгран суперприз, и уфимец стал победителем - его выигрыш составил более 1,5 млн рублей. В целях безопасности имя счастливчика не разглашается, но в пресс-службе лотереи отметили, что победитель пообещал потратить выигрыш на исполнение своей мечты.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в Башкирии в марте этого года. Тогда уфимец купил лотерейный билет за 600 рублей через мобильное приложение. В тот же день мужчина стал одним из триумфаторов розыгрыша, сорвав куш в 4,9 млн рублей. В той же лотерее поучаствовал житель Москвы, его выигрыш оказался в три раза больше – 15 млн рублей. Сам уфимец тогда тоже сообщил, что собирается потратить деньги на исполнение своих самых заветных желаний.