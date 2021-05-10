Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 мая 2021 9:38

Уфимец сорвал куш и выиграл 1,5 миллиона в лотерею

Мужчина приобрел билет сразу на 10 тиражей, чтобы увеличить шанс выигрыша
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)
Выигрыш счастливчик собирается потратить на исполнение своей мечты

Выигрыш счастливчик собирается потратить на исполнение своей мечты

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Уфимец решил попытать счастья в лотерее, но неожиданно сорвал куш и стал миллионером. Как сообщили в пресс-службе государственной лотереи "Столото", мужчина решил увеличить свой шанс на выигрыш и приобрел билет сразу на 10 тиражей, и не прогадал. Уже 5 мая был разыгран суперприз, и уфимец стал победителем - его выигрыш составил более 1,5 млн рублей. В целях безопасности имя счастливчика не разглашается, но в пресс-службе лотереи отметили, что победитель пообещал потратить выигрыш на исполнение своей мечты.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в Башкирии в марте этого года. Тогда уфимец купил лотерейный билет за 600 рублей через мобильное приложение. В тот же день мужчина стал одним из триумфаторов розыгрыша, сорвав куш в 4,9 млн рублей. В той же лотерее поучаствовал житель Москвы, его выигрыш оказался в три раза больше – 15 млн рублей. Сам уфимец тогда тоже сообщил, что собирается потратить деньги на исполнение своих самых заветных желаний.

КАРТИНА ДНЯ