Украсил труп куклой и огородной рассадой: житель Башкирии расправился с женой весьма необычным способом

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В Учалинском районе задержали 62-летнего мужчину, который расправился с бывшей женой, а потом скрывался несколько недель.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, кровавая расправа произошла еще 13 апреля, когда в собственной квартире нашли тело 61-летней женщины. Труп обнаружила соседка умершей, забеспокоившись, что та долго не выходит на связь. Заглянув в квартиру, женщина онемела от ужаса: убитая Любовь Р. лежала в луже крови, а на ее спине убийца разложил кухонный нож, детскую куклу, а сверху посыпал листьями от огородной рассады.

Опросив соседей и родственников погибшей, следователи и криминалисты восстановили цепочку событий и вышли на предполагаемого преступника. Им оказался 62-летний бывший супруг женщины Сергей Р. Родные убитой рассказали, что он собирался навестить экс-жену, но потом неожиданно перестал выходить на связь. Мужчину вскоре задержали в заброшенных садах под Учалами, и он признался в содеянном. На допросе он рассказал, что вечером 11 апреля он был пьян и решил зайти к бывшей супруге. Та позволила ему переночевать, а утром попросила на выход. Разозленный таким поворотом мужчина схватил ножницы, несколько раз ударил свою жертву в шею, голову и спину, а потом задушил ее. Вот только зачем он «украшал» труп куклой, ножом и рассадой, учалинец никак объяснить не смог.

В пресс-службе МВД по Башкирии пояснили, что причиной расправы могли стать деньги. Дело в том, что после развода супруги продали квартиру. Подозреваемый получил свою долю, но она его совсем не устроила.

- Жена передала бывшему мужу часть доли от квартиры – 400 тысяч рублей. Однако мужчине этого оказалось мало, и он требовал доплаты. В результате возникшего конфликта он задушил женщину, - уточнили в ведомстве.

Сейчас в отношении учалинца возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование жестокого преступления продолжается.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в региональном Следкоме.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Примерно в то же время в Учалах произошло еще одно зверское убийство. Напомним, там 10 апреля в полицию поступило сообщение, что местный житель расправился со своей женой. Прибывшим полицейским подозреваемый отказался открыть дверь, вместо этого попытался поджечь дом и покончить с собой. Вовремя прибывшие пожарные и медики потушили пламя и доставили мужчину в больницу. Тем временем в погребе стражи порядка обнаружили окровавленное тело бывшей жены учалинца. Позже на допросе мужчина признался, что приревновал бывшую возлюбленную, с которой прожил 25 лет в браке, после чего прикончил ее ударом обуха топора по лбу, а тело скинул в погреб в сарае. Сейчас подозреваемый также находится в следственном изоляторе, а расследование уголовного дела продолжается.