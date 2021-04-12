Житель Башкирии убил бывшую жену, поджег дом и пытался покончить с собой на глазах у полицейских

фото: СК РБ

В башкирском городе Учалы местный житель убил бывшую жену, а после прихода полицейских поджег дом и пытался покончить с собой у них на глазах. Об инциденте рассказали в МВД и Следственном комитете республики.

Полицейские узнали об убийстве в день его совершения – 10 апреля – благодаря анонимному сообщению о конфликте в доме, где некогда проживала супружеская пара. Прибывшим на место сотрудникам полиции хозяин жилища отказался открывать дверь. Тогда стражи порядка обошли придомовую территорию и в какой-то момент заметили на земле капли крови – следы вели к сараю. В погребе хозяйственного помещения они обнаружили женское бездыханное тело.

фото: МВД РБ

Одновременно с этим полицейские увидели, что дом, в который они стучались, загорелся. Сотрудники ворвались в жилище, где подозреваемый уже пытался свести счеты с жизнью. Правоохранители привели его в сознание и вызвали пожарных.

52-летний мужчина признался, что мертвая женщина в подвале – его бывшая жена, и именно он ее и убил. В Следственном комитете раскрыли, какие события предшествовали преступлению:

– К подозреваемому пришла 50-летняя бывшая супруга, чтобы одолжить денег, на что мужчина ответил отказом. Во время разговора между бывшими супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов ножом в грудь и в другие части тела, а также ударил по голове обухом топора. От полученных ранений женщина скончалась на месте, – передали в СК.

Позвонившим в полицию анонимом, как выяснилось, оказался сын убитой. В МВД добавили, что перед тем как развестись супруги прожили вместе «около четверти века» и вырастили двоих детей.

Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого взяли под стражу. Сыщики все еще работают на месте преступления – опрашивают очевидцев и свидетелей.