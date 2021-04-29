Вырваться любой ценой: сколько стоит улететь из Уфы на долгие майские праздники

Из уфимского аэропорта вылетают рейсы по всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгие майские каникулы стали настоящим сюрпризом для большинства жителей Башкирии. Все уже приготовились к нескольким рабочим дня посередине праздников, но в последний момент ситуация неожиданно изменилась. Редакция «КП-Уфа» изучила цена на авиабилеты специально для тех, кто решил на долгих десятидневных каникулах отправиться посмотреть другие города России.

В своем материале мы намеренно не указываем цены на жилье, так как у всех представления о комфорте разные. Так, студентам будет достаточно койко-места в хостеле, а более состоятельные граждане выберут отель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Северная столица – настоящая Мекка для любителей красивой архитектуры, уютных баров и истории, который буквально пропитан весь город. Тут вы не сможете поплавать или позагорать, но зато вдоволь погуляете по узким улочкам и бесконечным музеям. Цены на самые доступные билеты из Уфы в Санкт-Петербург и обратно на майские праздники начинаются от 13 тысяч рублей. Из Уфы самолеты вылетают ранним утром, обратно возвращаются во второй половине дня.

МОСКВА

Такой вариант подойдет для тех, кто хочет посмотреть, как отдыхает столица. Билеты сюда стоят значительно дешевле – сказывается высокая популярность маршрута. Благодаря лоукостерам, туда и обратно можно слетать всего за 4,7 тысяч рублей! В течение дня из Уфы вылетает сразу 15 рейсов до Москвы. Обратно из столицы самолеты возвращаются 14 раз.

СОЧИ

Наша подборка не могла обойтись без прекрасного Краснодарского края. Погоду в популярном месте отдыха обещают пасмурную, но температура воздуха поднимется выше 20 градусов. Поплавать в открытой скорее всего не получится, зато можно погулять по олимпийским объектам и полюбоваться закатом над бесконечной гладью Черного моря. Перелет из Уфы в Сочи и обратно обойдется как минимум в 16 тысяч рублей на одного человека.

ИРКУТСК

Пускай и не самый простой маршрут, но зато озеро Байкал подарит путешественникам море эмоций даже в апреле. Чтобы увидеть самый большой пресноводный водоем России, туристам из Башкирии придется совершить пересадку в Москве, и уже оттуда вылететь в аэропорт Иркутска. Стоимость билетов на одного человека в таком случае составит порядка 22 тысяч рублей.

ВЛАДИВОСТОК

В конце нашего списка, пожалуй, самый экстремальный и долгий маршрут для неожиданных каникул жителя Башкирии. На один только перелет туда и обратно до Владивостока придется потратить около 33 тысяч рублей и почти сутки времени. Взамен путешественник получит незабываемые эмоции от одного из самых «крайних» городов нашей страны.

ВАЖНО

Учитывайте, что стоимость авиабилетов зависит от спроса на направление полета. Если вы запланировали перелет - покупайте билеты заранее, так вы точно сможете сэкономить. Посмотреть предложения от всех авиаперевозчиков удобнее всего будет на специальных сайтах - агрегаторах по поиску билетов.

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