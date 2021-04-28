Топ-5 мест, куда можно отправиться на длинные майские выходные 2021 в Башкирии

Фото: Андрей Кузьмин

Уже на носу майские праздники, которые в этом году растянулись на целых 10 дней, с 1 по 10 мая включительно. Детсадовцев, школьников и студентов также отправили на мини-каникулы, а значит, самое время запланировать семейное путешествие. С учетом того, что синоптики обещают в начале мая пасмурную и прохладную погоду, мечты о палатке на берегу озера или сплаве по горной реке придется отложить до лета. Впрочем, в Башкирии есть множество мест, где можно прекрасно отдохнуть как в одиночку, так и всей семьей. «Комсомолка» подскажет самые интересные маршруты, куда можно отправиться на все длинные майские выходные.

Туристическая база «Башкирская деревня»

Турбаза «Башкирская деревня» находится в Кугарчинском районе Башкирии, прямо на берегу реки Белой. Неподалеку Юмагузинское водохранилище и множество озер, так что живописные виды из любой точки турбазы вам гарантированы.

Фото: bashkir_village

Для проживания гостям предлагается на выбор несколько вместительных деревянных домиков стоимостью от 8000 (на 4-8 человек) до 60000 (для огромной компании до 52 человек) рублей в сутки, а также двух и трехместные номера в гостиничном комплексе (цена от 1000 рублей с человека). Вечером можно попариться в бане с душистыми вениками и выпить травяного чаю или устроить барбекю-вечеринку.

Любители активного отдыха наверняка предпочтут посетить местные достопримечательности, которых здесь предостаточно. Можно отправиться на рыбалку на Юмагузинское водохранилище, полюбоваться скалой Трех вождей или доехать до водопада Куперля (тем более что летом водопад полностью пересыхает). А еще в трех километрах от турбазы, прямо на скале над водохранилищем расположилась знаменитая смотровая площадка Ласточкино гнездо. Здесь же находится и одноименный ресторан – идеальное место для самого запоминающегося романтического ужина.

Фото: bashkir_village

Как доехать: сначала добраться до Мелеуза, там повернуть на северо-восток и ехать до деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района. От Уфы до турбазы расстояние 250 км и примерно 3 часа езды на автомобиле.

Красноусольские минеральные источники

Отдохнуть душой и телом и даже подлечить здоровье, на которое всегда не хватало времени из-за плотного рабочего графика, можно в бальнеологическом санатории «Красноусольск», где бьют знаменитые минеральные источники. Санаторий находится в Гафурийском районе Башкирии, всего в 130 км Уфы и паре часов езды на машине.

В санатории можно разместиться в комфортабельных номерах (примерная стоимость на неделю -45 тысяч рублей с человека), есть здесь и бани, и сауны, и фитнес-центр, и игровые площадки. Для тех, кто хочет сэкономить, рядом есть зона кемпинга, или же можно снять жилье неподалеку.

Фото: krasnousolsk.ru

В «Красноусольск» приезжают не только подлечиться знаменитыми минеральными водами и лечебными грязями, но и полюбоваться живописными пейзажами. Рядом находится Воскресенская гора и знаменитый Вознесенский храм иконы Табынской Божьей Матери, а также страусиная ферма, где можно потрогать страусов и настоящую верблюдицу.

Как доехать: на автомобиле из Уфы нужно ехать по трассе Уфа-Стерлитамак, добравшись до села Толбазы, повернуть налево и двигаться по указателям. Также каждый день из Южного автовокзала Уфы до санатория ходят рейсовые автобусы.

Таинственное Зауралье

Любителям активного отдыха стоит обратить свое внимание на башкирское Зауралье, ведь именно весной, в начале мая, тут особенно красиво – гремят водопады и распускаются редкие краснокнижные цветы. Заселиться можно на базе «Исян тур» в деревне Исяново Баймакского района – неподалеку от знаменитого озера Талкас. Можно выбрать трехместный номер (от 450 рублей в сутки с человека) или бревенчатый домик на 10 человек (от 4500 за сутки). Удобства вроде душа и туалета на улице, зато в домиках есть отопление.

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Из достопримечательностей здесь можно посмотреть горные хребты Крыкты и Ирандык, гору Караташ, водопады Могак и Гадельша, озеро Талкас, собачий питомник «Белый лекарь», а также знаменитые Кужановские лиственницы, которые спасали после вандалов уфимские биологи. По вечерам можно попариться в жаркой бане, устроить посиделки с чаем и шашлыками у мангала или просто гулять, любуясь звездным небом. Главное, запаситесь теплыми вещами, шерстяными носками, непромокаемыми ботинками и репеллентами.

Как доехать: из Уфы доехать до Булгаково, на повороте свернуть в сторону Белорецка. Не доезжая примерно 30 км до Белорецка, повернуть направо в сторону Аскарово и ехать до деревни Исяново. Также можно добраться до турбазы на рейсовом автобусе или на электричке (правда, с пересадками).

Старинный купеческий город Бирск

А что если отправиться на майские праздники не на турбазу, в горы или на озеро, а посетить с экскурсией какой-нибудь город? Кто-то выбирает Москву или Санкт-Петербург, кто-то поближе – Казань, а можно поехать в небольшой уникальный городок Бирск. Всего 100 километров от Уфы, и из шумного мегаполиса окунаешься в атмосферу старинного купеческого городка с уникальной архитектурой, резными деревянными наличниками на окнах, каменными усадьбами с затейливой кладкой.

Фото: экскурсионный тут "Бирск купеческий"

И детям, и взрослым будет интересно посетить местный краеведческий музей, поучаствовать в мастер-классах по войлоковалянию и шитью кукол. Также среди достопримечательностей дендрарий Берендей, железнодорожный вокзал без железной дороги, музей Яблока, старинные храмы и монастыри, гимназии, базарные площади и пожарная каланча…

Остановиться можно как в местном хостеле (от 200 рублей в сутки за человека) или гостинице (двухместный номер от 900 рублей в сутки), а можно, нагулявшись, вечером отправиться домой в Уфу.

Как доехать: на автомобиле по трассе Р-315 или на рейсовом автобусе (выезжает несколько раз в день).

Якты-Куль (Банное озеро)

Любителям комфортабельного отдыха стоит отправиться в Абзелиловский район, к подножью Уральских гор, где расположилось озеро Якты-Куль (или Банное озеро). Сюда круглый год приезжают сотни туристов – зимой здесь работают горнолыжные трассы, а летом все стремятся к прохладе самого глубокого водоема в республике.

На территории Банного озера есть несколько гостиничных комплексов, так что можно заранее ознакомиться с ценами, выбрать и забронировать номер (на выходных цены варьируются от 1200 (двухместный эконом) до 9500 (восьмиместное бунгало) рублей в сутки).

Фото: Андрей Кузьмин

Среди развлечений – прогулки на свежем воздухе и чудные виды, велосипедные прогулки, походы по горным тропам, картинг, катание на лошадях, виндсерфинг, катание на катамаранах и даже на яхте под парусом. Обязательно поднимитесь по канатной дороге на гору, чтобы посмотреть с высоты на озеро и сделать памятные фотографии.

Как доехать: сначала от Уфы проезжаем на автомобиле через Инзер, мимо Белорецка, через Абзаково и Новоабзаково. После того, как проедете гор, внимательно смотрите на указатели – поворот на Ташбулатово и на санаторий «Якты-Куль». После поворота проезжаем Ташбулатово и Кусимовский рудник и добираемся до поселка Зеленая Поляна, где и находятся гостевые домаи санатории, а также совсем недалеко до озера. Кроме того, из Уфы регулярно выезжают рейсовые автобусы.