Уфимские биологи провели уникальную операцию по спасению Кужановских лиственниц

Фото: БашГУ

На днях уфимские биологи провели уникальную операцию по спасению знаменитых Кужановских лиственниц, которых прошлой осенью повредили бензопилой неизвестные вандалы. Чтобы деревья не погибли, на зиму поврежденные стволы тщательно обмотали полиэтиленом, чтобы морозы и инфекции не проникли в кадмий (сердцевину ствола – Ред.), а также установили распорки, чтобы деревья не повалили порывы ветра. Весной стало ясно, что шанс спасти деревья есть, но сами по себе глубокие распилы не зарастут, поэтому лиственницы нужно «оперировать».

После долгих совещаний ученые пришли к выводу, что в распилы с помощью специального инструмента нужно поместить специальные донорские вставки. Руками это сделать невозможно, ведь нужно, чтобы сосуды донорского дерева и поврежденной лиственницы совпали, (а ширина у них не превышает 1 мм!), иначе сокодвижение будет нарушено, и дерево просто погибнет.

Сами ученые-биологи по-разному оценивают шансы на сохранение Кужановских лиственниц, ведь подобных случаев еще не было в мировой практике, и такая операция с донорскими вставками проводилась впервые. Также ученые удалят до 30 процентов кроны и обработают деревья от насекомых-вредителей, а также организуют полив с вышки. Выжило дерево или нет, будет понятно по состоянию хвои. Если она начнет желтеть, то значит, операция прошла неудачно. Но пока лиственницы изо всех сил стараются выжить – это видно по набухающим и распускающимся почкам.

Напомним, что Кужановские лиственницы – это уникальный природный объект. Лиственницы знамениты далеко за пределами Башкирии благодаря своей необычной курчавой форме кроны. Всего таких лиственниц 11 штук – их возраст колеблется от 138 до 76 лет. В конце октября неизвестные бензопилой сделали глубокие кольцевые надрезы на каждой лиственнице. В полиции возбудили уголовное дело, но до сих пор личности вандалов не удалось установить.