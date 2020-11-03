В Башкирии вандалы спилили 11 уникальных кудрявых лиственниц

Волонтеры обмотали поврежденные стволы пленкой и установили подпорки

В Абзелиловском районе Башкирии, возле села Кужаново неизвестные вандалы спилили 11 уникальных многовековых кудрявых лиственниц, чей возраст превышает 400 лет – деревья пережили и войны, и революции, но теперь они могут погибнуть от рук злоумышленников.

Первой тревогу в минувшую субботу забила местная жительница Клара Абдуллина – еще ее отец в годы Великой Отечественной Войны охранял уникальные лиственницы от спила, а после и сама женщина взяла на себя опеку над реликтовыми деревьями. Сельчанка признается – всегда находились недовольные, которые считали, что земля захвачена самовольно, а заботу о лиственницах называли не иначе как поводом завладеть участком. Впрочем, местные жители так не считают – реликтовые деревья давно стали достопримечательностью республики, на них приезжали полюбоваться туристы.

Клара Абдуллина собирается теперь лично охранять реликтовые лиственницы

Вандалы не полностью спилили деревья (а может, просто не успели), а лишь бензопилой по кругу глубоко подпилили кору, до самого камбия – слоя под корой, по которому от корней к кроне и веткам идут живительные соки, если камбий начнет сохнуть – то и дерево просто погибнет.

На помощь лиственницам тут же подключились все местные жители, общественники и ученые из других городов. Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков назвал инцидент «настоящим варварством» и пообещал «обязательно найти негодяев, которые ответят за все деяния».

ПОДОБНОГО ОПЫТА НЕТ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Пока на месте работала следственно-оперативная группа, подпиленные деревья осмотрели ученые. Оказалось, шанс спасти уникальные лиственницы есть – сейчас стволы деревьев тщательно обмотали полиэтиленовой пленкой, чтобы инфекции и морозы не проникли внутрь кадмия, а также установили распорки, чтобы деревья не надломились. Кроме того, местные активисты организовали охрану деревьев, теперь волонтёры по очереди дежурят около лиственниц. В планах установить возле лиственниц фотоловушки, чтобы зафиксировать всех, кто будет подходить к деревьям.

- Было трудно в том плане, что такого опыта нет вообще в мировой практике. Поэтому разных вариантов решения проблемы было много. Мы рады, что помощь оказывали со всех сторон. Приехали и из разных городов люди, ознакомились с ситуацией администрация района и вышестоящие чиновники из Уфы Помощи было много. В первую очередь, спасибо парням, крепким ребятам, которые не ушли, пока все деревья не были зафиксированы, - поделилась уфимская общественница Кристина Абрамичева.

Надпил затронул кадмий - важную часть стволовой системы

ОФИЦИАЛЬНО

По факту подпила лиственниц в полиции возбудили уголовное дело, его расследование под личный контроль взял природоохранный межрайонный прокурор Башкирии.

- Природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Абзелиловского района обеспечивают качественное и своевременное расследование органами полиции обстоятельств произошедшего и установление лиц, причастных к преступлению, - уточнили в надзорном ведомстве.