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В Башкирии вандалы спилили 11 уникальных кудрявых лиственниц

Возраст деревьев достигает 400 лет, сейчас их спасением занимаются ученые и общественники
Яна БАЗЕКИНА
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Волонтеры обмотали поврежденные стволы пленкой и установили подпорки

Волонтеры обмотали поврежденные стволы пленкой и установили подпорки

В Абзелиловском районе Башкирии, возле села Кужаново неизвестные вандалы спилили 11 уникальных многовековых кудрявых лиственниц, чей возраст превышает 400 лет – деревья пережили и войны, и революции, но теперь они могут погибнуть от рук злоумышленников.

Первой тревогу в минувшую субботу забила местная жительница Клара Абдуллина – еще ее отец в годы Великой Отечественной Войны охранял уникальные лиственницы от спила, а после и сама женщина взяла на себя опеку над реликтовыми деревьями. Сельчанка признается – всегда находились недовольные, которые считали, что земля захвачена самовольно, а заботу о лиственницах называли не иначе как поводом завладеть участком. Впрочем, местные жители так не считают – реликтовые деревья давно стали достопримечательностью республики, на них приезжали полюбоваться туристы.

Клара Абдуллина собирается теперь лично охранять реликтовые лиственницы

Клара Абдуллина собирается теперь лично охранять реликтовые лиственницы

Вандалы не полностью спилили деревья (а может, просто не успели), а лишь бензопилой по кругу глубоко подпилили кору, до самого камбия – слоя под корой, по которому от корней к кроне и веткам идут живительные соки, если камбий начнет сохнуть – то и дерево просто погибнет.

На помощь лиственницам тут же подключились все местные жители, общественники и ученые из других городов. Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков назвал инцидент «настоящим варварством» и пообещал «обязательно найти негодяев, которые ответят за все деяния».

ПОДОБНОГО ОПЫТА НЕТ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Пока на месте работала следственно-оперативная группа, подпиленные деревья осмотрели ученые. Оказалось, шанс спасти уникальные лиственницы есть – сейчас стволы деревьев тщательно обмотали полиэтиленовой пленкой, чтобы инфекции и морозы не проникли внутрь кадмия, а также установили распорки, чтобы деревья не надломились. Кроме того, местные активисты организовали охрану деревьев, теперь волонтёры по очереди дежурят около лиственниц. В планах установить возле лиственниц фотоловушки, чтобы зафиксировать всех, кто будет подходить к деревьям.

- Было трудно в том плане, что такого опыта нет вообще в мировой практике. Поэтому разных вариантов решения проблемы было много. Мы рады, что помощь оказывали со всех сторон. Приехали и из разных городов люди, ознакомились с ситуацией администрация района и вышестоящие чиновники из Уфы Помощи было много. В первую очередь, спасибо парням, крепким ребятам, которые не ушли, пока все деревья не были зафиксированы, - поделилась уфимская общественница Кристина Абрамичева.

Надпил затронул кадмий - важную часть стволовой системы

Надпил затронул кадмий - важную часть стволовой системы

ОФИЦИАЛЬНО

По факту подпила лиственниц в полиции возбудили уголовное дело, его расследование под личный контроль взял природоохранный межрайонный прокурор Башкирии.

- Природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Абзелиловского района обеспечивают качественное и своевременное расследование органами полиции обстоятельств произошедшего и установление лиц, причастных к преступлению, - уточнили в надзорном ведомстве.

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