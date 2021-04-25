В Башкирии водитель «Газели» потерял сознание и выпал из кабины на полном ходу

Пострадавшего водителя увезли в больницу. Фото: скрин видео

Сегодня утром жители Стерлитамака с ужасом наблюдали картину, как «Газель» неожиданно начинает вилять по дороге, после чего водитель вываливается из кабины и падает на дорогу. Как сообщает издание Sterlitamakcity.ru, инцидент произошел на улице имени Худайбердина – между остановками «Башкирская гимназия» и «Дом радио». Очевидцы засняли видео, как у «Газели» на ходу неожиданно открывается дверь, после чего водитель на полном ходу выпадает из микроавтобуса, а сама «Газель», потеряв управление, врезается в ограждение. К счастью, на пути не было прохожих, и проезжающие мимо автомобили успели притормозить, поэтому никто не пострадал.

Когда к водителю подбежали очевидцы, он находился без сознания. По предварительной версии, мужчине резко стало плохо за рулем. Приехавшая скорая забрала его в больницу, сейчас в обстоятельствах случившегося предстоит разбираться дорожным полицейским. В региональной Госавтоинспекции отмечают, что «Газель» не была пассажирской и не курсировала по какому-либо городскому маршруту.

Напомним, что накануне еще одна жуткая авария произошла в Нефтекамске, где 18-летний парень устроил автомобильные гонки со своей подругой, но не справился с управлением. Его машину вынесло на встречку, где она столкнулась с иномаркой, за рулем которой сидел пьяный водитель. От полученных травм молодой парень погиб на месте, а с нетрезвым водителем сейчас работают сотрудники ГИБДД.