В Башкирии 18-летний парень погиб, устраивая ночные гонки с подружкой

После удара машину развернуло поперек дороги Фото: ГИБДД Башкирии

В Нефтекамске насмерть разбился 18-летний парень ВАЗ-2114, который пытался обогнать подругу на «Приоре».

Трагическая история произошла на улице Трактовой поздней ночью 24 апреля. По данным пресс-службы ГИБДД Башкирии, в половине четвертого ночи 18-летний молодой человек за рулем «четырнадцатой» решил затеять гонку со своей подружкой, которая управляла «Приорой». Парень вышел на обгон, но не справился с управлением и на огромной скорости влетел в легковую «Mazda», которая проезжала мимо.

В итоге юноша, управлявший отечественным авто, погиб на месте. Известно, что у него не было водительского удостоверения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 26-летней водитель японской иномарки, в которую врезался ночной гонщик, был пьян. Автоинспекторам он попытался объяснить, что выпил алкоголь сразу после ДТП – но этот трюк с гаишниками не сработал. В аварии пострадала и водитель «Приоры» - после рокового для ее друга обгона она врезалась в забор.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии, в том числе, каким образом молодой человек без водительского удостоверения посреди ночи оказался за рулем ВАЗ-2114.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло девять ДТП, в которых погиб один человек и еще восемь получили травмы. Инспекторы задержали 53 нетрезвых водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Недавно родился третий малыш»: подробности аварии в Башкирии, где погибли двоюродные братья

Авария произошла накануне вечером в Абзелиловском районе Башкирии [подробности]