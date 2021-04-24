В Башкирии в сгоревшем частном доме нашли тела двух взрослых и двух детей

Пожар начался вечером в пятницу, 23 апреля Фото: МЧС Башкирии

В пожаре в Ишимбае погибли двое взрослых и двое детей.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что возгорание произошло в небольшом одноэтажном доме на одной из улиц города Ишимбай. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера 23 апреля приблизительно в 23 часа по местному времени.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к ликвидации огня – всего на месте работало 25 человек личного состава и 9 единиц техники. Также на пожар выехал лично руководитель главка МЧС Башкирии Марат Латыпов.

К сожалению, страшный пожар забрал жизни четырех человек. По оперативным данным, в пожаре погибли двое взрослых (39-летний мужчина и 49-летняя женщины) и двое детей (12-летний мальчик и трехлетняя девочка).

Сейчас на месте работают специалисты сразу нескольких ведомств. Сыщикам СК по Башкирии и экспертам МЧС предстоит выяснить, из-за чего на самом деле начался пожар в доме.

Напомним, что вечером 22 апреля в соседнем городе Салават произошел пожар, на месте которого нашли тело 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Корнеева. В молодости мужчина освобождал от фашистов страны Европы, но трагически погиб прямо в собственной квартире.