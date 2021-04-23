Приглашаем уфимцев принять участие в очистке Кошкиного леса вместе с коммунальными службами

В Кошкином лесу, расположенном в столичном микрорайоне Глумилино, пройдет большой субботник, на который приглашаются все желающие. Совместно с коммунальными службами горожане смогут сделать собственный заметный вклад в благоустройство Уфы, очистив от мусора Кошкин лес.

У многих местных жителей воспоминания детства связаны с этим местом. Когда-то здесь гуляли семьями, резвились дети. Но со временем лесной массив пришел в упадок, оказался заброшен и сильно замусорен.

Теперь есть реальная возможность вернуть его к жизни и превратить в уютный сквер, в котором снова запоют птицы и зазвучат детские голоса.

У организаторов субботника есть огромное желание вернуть Кошкин лес к жизни. Для этого они приглашают всех неравнодушных жителей Уфы вместе с их близкими. Им представится возможность не на словах, а на деле доказать, что они являются реальными патриотами родного города, а также познакомиться с единомышленниками.

Кроме этого, все желающие смогут высказаться относительно будущего Кошкиного леса – предложить свои идеи по благоустройству «Кошкиного парка».

По словам организаторов, найти место субботника будет легко, потому что там с утра будет громко играть современная музыка под управлением специально приглашенного ди-джея. Для всех участников субботника запланировано угощение горячим обедом из полевой кухни.

Начало субботника намечено на 10 часов утра 24 апреля.

Место встречи – территория между домами по бульвару Давлеткильдеева, 5 и улице Рудольфа Нуреева, 9.

Форма одежды - рабочая. Инвентарем всех обеспечат организаторы, а также дождевиками, если в них возникнет необходимость.

Вся необходимая информация по ссылке.