«Сын ждал маму»: молодая вахтовичка из Башкирии погибла, так и не добравшись до дома

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Ранним утром 15 апреля под Сибаем произошла авария, унесшая жизнь молодой женщины. Все произошло около 5 утра: на 1-м километре автодороги Сибай-Альмухаметово иномарка Mitsubishi Charisma неожиданно потеряла управление, вылетела с дороги в поле и перевернулась. На помощь к пострадавшим пришли не сразу, в столь раннее время на трассе почти не было проезжающих водителей. Когда очевидцы все же вызвали спасателей и скорую, то из искореженной машины вытащили тело погибшей 30-летней пассажирки. А вот 27-летнего водителя, получившего серьезные травмы, отправили в реанимацию. Состояние его врачи оценивают как критическое, он подключен к аппарату ИВЛ.

В региональной Госавтоинспекции заявили, что сейчас проверяют все причины и обстоятельства смертельной аварии, ведется разбирательство.

Фото: ГИБДД по РБ

ПОСТРАДАВШИХ ОБНАРУЖИЛИ НЕ СРАЗУ

Погибшей в ДТП оказалась 30-летняя жительница поселка Золото, что в Сибайском районе, Гульназ Б. В тот роковой вечер она вернулась в Башкирию, прилетев с севера, где она 4 месяца работала на вахте. Встретить Гульназ в аэропорту и отвезти ее домой к родственникам вызвался гражданский супруг девушки Самат Ш. Есть версия, что, когда до дома оставалось уже буквально несколько километров, молодой мужчина задремал от усталости (столько часов в пути!) и потерял управление над машиной.

- В аварию они попали примерно в час-два ночи, а обнаружили их только в 5 утра. Время было упущено, может, и Гульназ бы удалось спасти, если бы сразу нашли. У брата тоже прогнозы плохие – поврежден позвоночник, спинной мозг. Даже если выживет, может остаться лежачим инвалидом, - вздыхает сестра Самата.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПРАШИВАЛ, КОГДА МАМА ВЕРНЕТСЯ»

У погибшей молодой женщины остался шестилетний сын, который очень скучал по маме и с нетерпением ждал ее возвращения.

- Очень ждал маму с вахты, каждый день спрашивал, готовился. Как сказать ему, что мамы нет – в голове не укладывается. Воспитывать мальчика, оформлять опеку будет его бабушка. Сейчас она пока в шоке от горя. Еще бы – в мгновение потерять единственную дочь, - говорит знакомая семьи Гульназ.

О погибшей женщине все вспоминают с теплотой и нежностью.

- Покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом! А мы будем рядом с сыном твоим. Ты останешься в нашей памяти, как самая добрая, отзывчивая, нежная и красивая девушка с голубыми глазами. Очень жаль, что так всё получилось, - скорбит Гульназ С.

- Земля пухом, сил и терпения маме, сынишке. Очень красивая и жизнерадостная девушка была, - соболезнует Залия Г.

Похоронили Гульназ сегодня в ее родном поселке Золото. За жизнь ее возлюбленного до сих пор борются врачи.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшей Гульназ Б.