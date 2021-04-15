Прилетевшая в Башкирию 30-летняя женщина погибла в ДТП по пути к родным

фото: ГИБДД РБ

Ранним утром 15 апреля в башкирском городе Сибае произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности инцидента передали в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в пятом часу утра на первом километре трассы Сибай-Альмухаметово. Mitsubishi Charisma, которым управлял 27-летний житель Бураевского района, не удержался на дороге и вылетел в поле с последующим опрокидыванием. На пассажирском сиденье находилась 30-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Водитель сейчас лежит в реанимационном отделении сибайской городской больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

В ГИБДД рассказали, что погибшая незадолго до трагедии прилетела в Уфу. Из аэропорта ее забрал знакомый. Он вез женщину к родственникам.