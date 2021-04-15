«Уфа» заплатит за скандальный пост о судье Кукуляке 250 тысяч рублей

Евгений Кукуляк работает футбольным арбитром с 2021 года Фото: ФК «Уфа»

Российский футбольный союз оштрафовал «Уфу» за скандальный твит с нецензурным содержанием на 250 тысяч рублей.

Началась странная история с поражения башкирской команды 7 апреля в матче с «Ахматом» в рамках БЕТСИТИ Кубка России. Клуб, временно возглавляемый Николаем Сафрониди, уступил сопернику из Грозного с минимальным счетом 1:0 и вылетел из кубковой борьбы.

Самое интересное началось спустя несколько часов после финального свистка. Человек, ответственный за соцсети «горожан» зачем-то опубликовал твит с нецензурным текстом - «Ку-ку, ***! Если это не пенальти, то что это?» и прикрепил к нему видео спорного момента, который якобы не разглядел арбитр матча Евгений Кукуляк. Позже в команде объяснили курьезную ситуацию ошибкой сотрудника, который набирал текст с мобильного телефона.

То самый твит, который позже удалили Фото: ФК «Уфа»

Долгое время скандальное сообщение не удаляли, но на момент написания материала (вечер 15 апреля 2021 года - Ред) «твита раздора» в официальном аккаунте «Уфы» уже не было.

Тема, в отличии от игры «Уфы», заинтересовала журналистов и футбольных экспертов. О ситуации вскоре узнали в Российском футбольном союзе и начали проверку скандального поступка. Известно, что инициировать расследование могли по запросу судейского корпуса РФС. В итоге действия СММ-менеджера «Уфы» признали неправомерными.

- В связи с допущенными работниками АНО «ФК «Уфа» нарушениями применить к команде санкцию в виде штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, - говорится в послании на официальном сайте РФС.