В «Уфе» извинились за скандальный пост о судействе в матче с «Ахматом»

На фото: арбитр матча «Ахмат» - «Уфа» Евгений Кукуляк. Фото: официальный сайт ФК «Уфа».

Накануне в Грозном состоялся матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу, в котором местный «Ахмат» принимал ФК «Уфа». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, но запомнилась поклонника футбола, прежде всего, «виртуальным» скандалом. В официальном Твиттере «Уфы» появилось сообщение в адрес судившего встречу арбитра Евгения Кукуляка. СММ-щик «горожан» ответил матерным твитом на действия судьи, который не стал назначать пенальти в ворота «Ахмата» на 90-й минуте.

Сообщение в Твиттере «Уфы» наделало много шума

«Ку-ку, ***! Если это не пенальти, то что это?» - написал представитель «Уфы» в соцсети. К слову, скандальное сообщение до сих пор не удалено. Более того, в клубе этот твит назвали всего лишь «неточностью», хотя и пообещали наказать допустившего это сотрудника пресс-службы. Следующее сообщение в клубных соцсетях иначе как «саркастичными извинениями» не назовешь:

- Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, тогда что это?». Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Твиттера «Уфы» один календарный матч, - написали в своем аккаунте представители клуба.

Фото: скриншот из Твиттер

В свою очередь, генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов также прокомментировал скандал с нецензурным сообщением в Твиттере команды.

- На судейскую ошибку никто не обратил внимания, зато все заметили ошибку SMM-щика. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из «Инстаграма» в «Твиттер», потом в «ТикТок». А потом через некоторое время обратно возвращать, - заявил Шамиль Газизов изданию Чемпионат.com.

В Российском футбольном союзе, похоже, оценили чувство юмора СММ-щиков «Уфы» и назначили на следующий матч «горожан» в РПЛ арбитра Павла Кукуяна. Кстати, матч состоится в предстоящую субботу, 10 апреля, в Уфе. Соперником уфимских футболистов станет… грозненский «Ахмат».

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