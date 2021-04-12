В Башкирии из-за прихода субтропической воздушной массы ожидается аномальная жара

Ближайшие дни в Башкирии будет по-летнему жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна в Башкирии решила идти по ускоренному сценарию, и уже на днях в республике будет по-летнему тепло. Все дело в субтропической воздушной массе, которая надвигается на Южный Урал. Именно она стала причиной не просто потепления, а самой настоящей аномальной жары. По ночам температура воздуха не опустится ниже +3; +6, а днем столбики термометров покажут +18; +20 градусов, что превышает среднесуточную апрельскую норму примерно на 4-6 градусов. При этом дожди если и выпадут, то кратковременные и лишь в некоторых районах республики. Направление ветра в течение дня будет меняться с южного на северный и северо-восточный, а скорость его не превысит трех метров в секунду.

Такая летняя погода продержится в Башкирии примерно до начала следующей недели, после чего в республику придет пасмурная и дождливая погода. Ночью похолодает до 0, а днем средняя температура воздуха не превысит +13 градусов. Отличная новость для садоводов-огородников, которые уже приступили к посевным работам, и тех, кто просто мечтает поскорее открыть дачный сезон.

А вот синоптики и сотрудники регионального МЧС не слишком-то рады теплой погодке и бьют тревогу: аномальная жара может стать причиной серьезных наводнений в республике. Из-за жары быстро начнет таять снег, преждевременно полностью вскроется река Белая. На малых степных и горных реках могут образовываться ледяные заторы, что неизбежно вызовет подтопление ближайших населенных пунктов. Уже сейчас напряженная ситуация складывается в Бижбулякском, Уфимском, Кушнаренковском, Давлекановском, Кармаскалинском районах, где вода зашла во дворы и дома.

- Ожидается прохождение максимальных уровней воды на малых степных реках, на остальных – рост уровней воды сохранится, - уточнили в Башгидрометцентре.