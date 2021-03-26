Кошкин лес - или парк?

Фото: Булат Гайсин

В пресс-центре «Комсомольская правда. Уфа» состоялось первое заседание рабочей группы по обустройству части глумилинского леса. В компании «Садовое кольцо» проработали одну из концепций развития этих гектаров: предлагается часть леса благоустроить в виде современного парка с дорожками для бега, эко-маршрутами и тропами, детскими и спортивными площадками. Но для того, чтобы проект получился действительно востребованным, необходимо мнение экспертов и желание местных жителей. Для этого, собственно, и создана рабочая группа, в которую вошли представители застройщика, общественности и местных жителей, эксперты в сфере архитектуры и дизайна, а также экологи.

ОБУСТРОИТЬ ПАРК И/ИЛИ ОСТАВИТЬ ЛЕС

- Такие собрания - самый эффективный формат работы, поскольку представители всех заинтересованных сторон могут сообща продумать, как благоустроить эту территорию, - взял слово Анатолий Баталин, коммерческий директор Группы компаний «Садовое кольцо» - каждое заседание будет определять конкретные решения, будут обозначены четкие сроки и ответственные. Кошкин лес - это территория площадью около 30 га, абсолютно запущенная. Мы же предлагаем сделать из этого участка центр притяжения горожан, чтобы жители всей Уфы могли там проводить время с семьей или друзьями.

По закону, на местности, которая относится к категории городских лесов, запрещено вести любую хозяйственную деятельность, даже фонари и скамейки установить – нельзя.

- Сегодня мы можем только провести санитарную чистку леса. Поэтому, предлагаем рассмотреть три варианта развития событий. Первый вариант, очистить территорию городского леса от мусора и валежника. Второй, перевести территорию в категорию парков и лесопарков и благоустроить там новое пространство для отдыха горожан. И третий вариант, на наш взгляд наиболее приемлемый, нужно определить зональность территории, чтобы оставить зону городского леса в его в неизменном виде, а остальную часть преобразовать в парк, - отметил Анатолий Баталин. – Чтобы все были спокойны, что вместо деревьев там не появятся новые многоэтажки, необходимо изменить ее статус, который бы запрещал возводить там капитальные строения.

Фото: Булат Гайсин

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ – ДЛЯ ВСЕЙ УФЫ

В первую очередь участники рабочей группы поставили вопрос: у людей вообще спросили, что им нужно? Представители ГК «Садовое кольцо» рассказали, что уже организовали сайт, посвященный этой теме (koshkin-park.ru) и соцсети. Но признаются: люди не очень активно высказывают свои мнения на этот счет.

- Мы готовы взять на себя обязательства, вовлечь в обсуждение жителей, получить пожелания и сделать сводную таблицу, что они хотят сделать, и сопоставить с тем, что мы предложили изначально, - отметил Анатолий Баталин.

- Мы готовы рассмотреть различные варианты и предложения. Это может быть арт-пространство, зоны workout, эко-маршруты, в том числе, для людей с ограниченными возможностями. Хотелось бы, чтобы проект был выдержан в единой концепции, сочетая различные элементы дизайна и зон - отмечает Роман Сусенко, директор по корпоративным коммуникациям ГК «Садовое кольцо».

Фото: Булат Гайсин

Возникли и другие вопросы.

- Почему вы решили оставить часть леса нетронутой? Мое мнение, что если осваивать территорию, лучше целиком переводить в лесопарковую, - отметил Руслан Уразгильдин, ученый секретарь Уфимского института биологии УФИЦ РАН.

- Для нас важно общественное мнение. У ряда жителей Глумилино - позиция: руки прочь от леса, - говорит Анатолий Баталин. - Но если мы предложим максимально разносторонний проект (часть пространство останется городским лесом в практически нетронутом виде, а другую часть благоустроят в виде парка. – Ред.), то это будет воспринято положительно большим количеством людей. И мы понимаем, что лес в городе - это круто.

Валериан Гагин, член совета при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества, высказал мнение, что пока рано ставить вопрос о переводе леса в другую категорию – «сначала нужно определить границы, где именно Кошкин лес».

КАК ОБЩАТЬСЯ С МЕСТНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ХОТЯТ

В ГК «Садовое кольцо» подчеркивают, что планируют и дальше активно взаимодействовать с жителями района. Однако пока горожане не особо активны. Почему?

- Есть две категории: одни имеют четкую позицию «против», другие либо краем уха слышали (или не знают вовсе), либо их эта тема пока не интересует, - говорит Владимир Барабаш. – У представителей ярой оппозиции нужно узнать мотивацию – почему они против. Одни переживают за судьбу деревьев, другие преследуют какие-то интересы… А еще нужно придумать другие способы взаимодействия с жителями. Например, сделать возможным ставить метку на Яндекс.Карте с предложением по проекту парка. Главное - убрать элемент ответственности с людей за их мнение - и они будут более активны.

А КОМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖЕН ЭТОТ ЛЕС?

В рамках общения встал интересный вопрос: а действительно ли этот парк так нужен людям?

- Может в этот лес ходят гулять человек 100, а споры с застройщиком ведут вообще другие люди, - предположил Владимир Барабаш. – Чтобы понимать, куда двигаться, нужна конкретика: необходимо посчитать, сколько человек посещает Кошкин лес, как надолго там задерживаются.

Относительно конкретики высказался и Валериан Гагин:

- Когда мы делали проект Парка искусств на площади 56 га, посчитали все деревья – буквально. И дальше обсуждали детали. Понятно, что у башкирских строителей такая репутация: якобы все они дают взятки и пытаются что-то «отжать». Мы с этой ситуацией боролись, объясняли: мы не хотим строить здесь высотки.

Фото: Булат Гайсин

Были и другие мнения.

- На мой взгляд, информация о нынешнем использовании леса в качестве зоны отдыха переоценена, поскольку все меняется и корректируется, - отметил архитектор Константин Кононенко. – Я считаю, что жителям нужно показать своего рода каркас, где будут представлены общие границы парка, особенности рельефа – ведь всего этого обычные горожане не знают – а затем уже всем вместе нанизывать на этот каркас детали: что где установить и построить. По такой схеме мы отрабатывали парк на бульваре Славы. Мы составили список их пожеланий, и что было уместно по концепции и возможно реализовать – эти идеи претворили в жизнь.

МНЕНИЕ ГЛУМИЛИНЦЕВ

Во встрече рабочей группы участовал представитель местных жителей - Артур Гаскаров, управляющий ТСЖ Глумилино, который высказал свое мнение по поводу преобразования Кошкиного леса.

- Сейчас это просто участок с неокультуренными зелеными насаждениями. Если его развить при минимальной вырубке, возможно, действительно будет точка притяжения для всех горожан, - считает Артур Гаскаров.

Кроме того, он пояснил, откуда такой негатив у глумилинцев:

- В прошлом году появился проект продолжения строительства дороги по ул. Нуреева до Уфимского шоссе. Начались волнения, после чего я услышал такую фразу с противоположной стороны: «хотят жить возле леса - пусть едут за город». Понимаете, тут речь идет о строительстве домов, а теперь еще и парковой зоны. Люди беспокоятся, что и в каких границах именно будет построено, им нужна конкретная информация. Но если уж вы возьметесь реализовать этот проект, я могу точно сказать, за что вам скажут «спасибо»: нужен участок с хорошей детской площадкой и спортивной зоной. У нас сейчас есть это все, но расположено так неудобно, что туда никто не ходит. Гулять с детьми в нашем районе попросту негде. Поэтому наши активные жильцы будут только рады, если это появится.

К ЧЕМУ ПРИШЛИ

- Нужно понять, что хотят люди, а затем пусть группа профессионалов сядут и подумают, что можно реализовать. Может где-то нужно убрать мусорные породы деревьев и вместо них засадить еловую аллею. Скорее всего, нужно «закрыть» крупномерами очистные, расположенные в том районе, и шоссе. А дальше – обсуждать проект, основанный на объективных данных и работе профессионалов, - говорит Владимир Барабаш.

Роман Сусенко рассказал, что в конце апреля участники рабочей группы планируют организовать экологический субботник с максимальным привлечением местных жителей, блогеров, активистов и всех заинтересованных. И возможно, во время субботника организовать на месте своеобразный пункт сбора идей и предложений по благоустройству Кошкиного парка.

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