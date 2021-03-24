Жительница Башкирии обвинила супруга в насилии и похищении 11-месячного сына

Сейчас поисками нерадивого отца занимаются судебные приставы Фото: соцсети

Семейная драма разыгралась в Нефтекамске. Вот уже два месяца супруги не могут поделить 11-месячного ребенка. Местная жительница Эльза Вильданова обвинила своего мужа в похищении сына. Сейчас женщина делает все, чтобы его вернуть. «КП-Уфа» пообщалась с матерью и узнала все подробности инцидента.

«Я САМА МАНИПУЛИРОВАЛА РЕБЕНКОМ»

Со слов Эльзы, проблемы в семье начались еще давно. Ни о каком семейном счастье нельзя было и мечтать – ссоры, драки, измены, гулянки. Но последний конфликт стал последней каплей, и Эльза поняла, что так дальше жить нельзя.

- Он постоянно уходил из дома, ночевал неизвестно где. В этом году 25 января я узнала, что у него есть любовница, у которой он время от времени пропадал. Он пришел домой, а я его не впустила – сказала, чтобы шел к ней и о нас забыл. Он все же пробрался в квартиру, я билась в истерике, мне было очень больно. Начал снимать меня на видео, выводить из себя. Тут я уже начала манипулировать ребенком, сказала, что он его тогда никогда не увидит. Он разозлился, выхватил сына и скрылся. Вот уже два месяца я не знаю, где он живет с ребенком, - рассказала Эльза.

Мама не видела своего сына с конца января Фото: соцсети

ЖИЛА В АДУ

В диалоге с корреспондентом «КП-Уфа» Эльза рассказала, что у ее мужа было несколько любовниц. Она отмечает, что супруг в районе считали местным ловеласом и он жил на две семьи.

- На самом деле все эти годы, что мы были вместе, я жила в аду. Он постоянно поднимал на меня руку – один раз избил, другой сильно укусил за нос. Когда ребенку было три месяца, замахнулся ножом и ударил меня им в ногу, - вспоминает Эльза. – Но тогда я молчала и прощала его. Сейчас же я подала на развод, очередное заседание состоится через неделю 31 марта.

Сейчас поисками нерадивого отца занимаются судебные приставы. Эльза в соцсетях опубликовала все фотографии и информацию и просит неравнодушных помочь ей.

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