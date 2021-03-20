«Жить да жить, детей растить»: рабочий из Башкирии погиб в страшной трагедии на дороге

Айдар Ф. очень любил свою жену и маленьких детей. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, унесшей жизнь 28-летнего рабочего в Белорецке. Напомним, там около 8 часов вечера на улице Косоротова рабочий убирал с дороги спиленные ветки деревьев, когда в него на полном ходу врезался автомобиль «Мерседес Бенц». Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 36-летний водитель иномарки был сильно пьян, а потому не заметил ни ограждений, ни предупреждающих знаков, ни светоотражающей одежды рабочего, а потому сбил человека и протаранил грузовик. Позже во время медосвидетельствования в крови водителя обнаружится 0,581 миллиграмма алкоголя, что соответствует сильной степени алкогольного опьянения, а также выяснится, что водитель был лишен прав еще в 2019 году за вождение в нетрезвом виде.

Погибшим рабочим оказался 28-летний местный житель Айдар Ф. Мужчина получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. У него остались жена и двое маленьких детей.

Фото: соцсети

Родные и друзья Айдара Ф. до сих пор не верят в произошедшее: все, как один, отзываются о погибшем как о честном и трудолюбивом человеке, который очень любил и заботился о своей семье.

- Как страшно, ещё молодой совсем. Царствие Небесное, пусть земля будет пухом. Соболезнования родным и близким, - скорбит Ксения П.

- Угробил парня, хорошего семьянина. Оставил жену без мужа, детей без отца. Жить да жить ему, детей растить, - грустит Филюза Н.

- Так жаль парня, пусть земля ему будет пухом. Берегите и цените близких, их может не стать в любой момент, - пишет Эльвира М.

О самом водителе, устроившему смертельную аварию, известно не так много. Знакомый мужчины рассказал, что водитель сам многодетный отец, и поэтому он осознает, что значит оставить семью без кормильца.

- Он неплохой парень, отец семи детей, и у него нет богатых родственников или родителей, чтобы откупиться. Родственникам погибшего искренние соболезнования, - написал Саид-Бек С.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются дорожные полицейские. Возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство в причинах и обстоятельствах аварии.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Айдара Ф.