В Башкирии пьяный водитель элитной иномарки насмерть сбил 28-летнего дорожного рабочего

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Накануне вечером в Белорецке водитель элитной иномарки Mercedes Benz насмерть сбил 28-летнего дорожного рабочего. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на улице Косоротова. Рабочий чинил дорожное полотно на участке, когда в него влетела иномарка под управлением 36-летнего мужчины. Водитель был настолько пьян, что не заметил ни временных знаков, ни ограждений. Более того, позже выяснилось, что мужчина и вовсе в 2019 году был лишен водительских прав за езду в алкогольном опьянении.

От полученных травм рабочий погиб на месте. В отношении же водителя, устроившего смертельное ДТП, начато расследование.

- Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 11 аварий, в которых один человек погиб, еще 10 пострадали, - добавили в региональной Госавтоинспекции.