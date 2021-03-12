Когда начнутся и закончатся весенние каникулы в 2021 году в Башкирии

Через пару недель школьники отправятся на долгожданный отдых Фото: Олег УКЛАДОВ

Март школьники обычно ждут как долгожданный праздник, и дело не только в наступлении весны. Ведь уже совсем скоро начнутся весенние каникулы после самой длинной третьей четверти, и можно будет на целую неделю забыть про школу, учебу и домашние задания, а там уже и до летних каникул рукой подать. «Комсомольская правда» расскажет, как будут отдыхать дети на весенних школьных каникулах в 2021 году в Башкирии.

Итак, до начала весенних каникул в Башкирии в 2021 году школьникам придется потерпеть всего каких-то пару недель. Отдыхать ученики с 1 по 11 классы включительно отправятся уже 29 марта и вплоть 4 апреля смогут наслаждаться свободой. К занятиям ребята приступят уже 5 апреля.

Кстати, напомним, что на днях Радий Хабиров предложил в четвертой четверти вернуть в школу «шестидневку». Учиться по субботам предлагается 9 и 11 классам, для того чтобы выпускники смогли лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

- Мы все равно находимся в режиме коронавирусной истории. И, может быть, нам какие-то субботы приоткрыть хотя бы для подготовки. Нужно разгрузить баланс времени: например, четвертую четверть субботы сделать рабочими, - предложил Радий Хабиров, уточнив, что окончательное решение в любом случае остается за школой и родителями.