Хабиров предложил вернуть в школах обучение по субботам

Благодаря этому, школьники должны наверстать учебную программу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 9 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров предложил вернуть в четвертой четверти шестидневку в школах региона. Он подчеркнул, что решение о возвращении обучения по субботам, должны принять по обоюдному решению родителей и самих школ.

- Мы все равно находимся в режиме коронавирусной истории. И может быть, нам какие-то субботы приоткрыть хотя бы для подготовки. Мы приняли решение по нашим переменам, с питание все вроде нормально. Но, нужно в целом разгрузить баланс времени таким образом, чтобы, может быть четвертую четверть субботы сделать рабочими, - предложил Радий Хабиров. Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса и изменения формы обучения школьники недополучили знания.