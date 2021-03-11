«Идель Тауэр» признали лучшим высотным жилым комплексом-новостройкой в России

В Москве в рамках Российской строительной недели (организаторами Российской строительной недели RosBuild-2021 выступают АО «Экспоцентр», НОЗА, НОСТРОЙ, ТПП РФ, РСПП, Клуб инвесторов Москвы. Традиционно в Российской строительной неделе принимают участие более 15 тыс. человек. - Ред.) прошла церемония награждения региональных застройщиков – лидеров по вводу жилья в 2020 году и победителей Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021.

В одной из самых престижных номинаций – «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, высотные дома» - победу праздновал уфимский ЖК «Идель Тауэр», расположенный на проспекте Октября.

Награду из рук министра строительства Российской Федерации Ирека Файзуллина получал заместитель генерального директора Группы компаний «Жилстройинвест» Иван Зорин.

– Безусловно это честь получить признание нашего проекта на столь высоком федеральном уровне, – говорит Иван Зорин. – Но для нас это не повод останавливаться и почивать на лаврах, а воплощать в жизнь еще более смелые и знаковые для Уфы и республики проекты, совершенствоваться в части клиентского сервиса.

Как сообщили организаторы конкурса, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 1346 жилых комплексов со всех концов России, более 400 экспертов, среди которых руководители комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национального объединения строителей, российского Союза строителей, Союза проектировщиков, Союза архитекторов России, председатель Мосгордумы по градостроительству и др.

Отметим, что все последние проекты ГК «Жилстройинвест» так или иначе всегда отмечаются федеральными наградами. Так, например, ЖК «Аристократ», расположенный по соседству с парком Якутова, получил золотой знак международного архитектурного фестиваля «Зодчество», а ЖК «Символ», строящийся у набережной реки Белой, вышел в финал Urban Awards.

В настоящий момент в стадии реализации у ГК ЖСИ находятся два проекта: жилые комплексы «Символ» и «Ботаника».