Запущено голосование «Клиника года-2021»

«Комсомольская правда – Уфа»» запустила полюбившийся всем конкурс народного голосования «Клиника года-2021».Приглашаем вас активно голосовать за клиники Республики Башкортостан! Если вы хотите сказать спасибо врачам клиники, в которой вам помогли, - непременно отдайте ей свой голос. Это – наилучшее выражение благодарности! Для этого достаточно выбрать ту клинику, которую считаете лучшей в каждой из номинаций.Чтобы посмотреть всех номинантов «Клиника года-2021» переходите по ссылке на специальный раздел.Редакция нашей газеты и медицинские учреждения Башкирии готовят для вас полезные материалы на темы здоровья, расскажут, как разбираться в современных методах лечения, будут знакомить с самыми именитыми докторами региона. Вы, наши читатели, можете узнать интересные факты и оставить свои голоса за те клиники региона, где когда-то лечились.После подведения итогов «Комсомольская правда» наградит те медицинские учреждения, которые набрали наибольшее количество голосов по номинациям. В каждой номинации можно голосовать не более одного раза в сутки с одного ip-адреса. Итоги конкурса будут подводиться в конце августа 2021 года.