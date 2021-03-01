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Запущено голосование «Клиника года-2021»

Проголосовать за лучшие медицинские учреждения Башкирии может каждый.