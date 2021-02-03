СМИ: Власти Башкирии нашли замену арестованному министру строительства

В правительстве Башкирии согласовали должность нового министра строительства, пишет "Башинформ"

Власти Башкирии нашли замену арестованному министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Ведомство в качестве временно исполняющего обязанности может возглавить его заместитель Егор Родин. Эта кандидатура согласована в правительстве региона, сообщает «Башинформ».

В пресс-службе правительства Башкирии «КП-Уфа» не подтвердили информацию ни о снятии с должности Кучарбаева, ни о назначении на этот пост другого чиновника. Возможно, это связано с формальными процедурами, которые еще не завершены.

Егор Родин работает в госкомитете по строительству, который в октябре 2020 года был преобразован в министерство, с 2011 года. Заместителем главы этого ведомства он стал еще в 2015 году. Ранее чиновник работал в нескольких банках на должностях главного специалиста и инспектора про кредитованию.

Напомним, 2 февраля главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева арестовали на два месяца из-за обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следственного комитета, в 2017 году чиновник, будучи начальником Управления капстроительства, подписал акт о выполнении работ по строительству очистных сооружений в городе Кумертау. Объект, который подрядчик сделал за 95 млн рублей, оказался непригодным для использования и простаивает по настоящее время.