Ребенок — прежде всего

Любовь к детям и преданность профессии - необходимые условия для работы в детской больнице.Открытиев 1972 году Республиканской детской клинической больницы - дало начало целой эпохи развития специализированной помощи детскому населению в Республике Башкортостан. Впервые в республике были организованы детские специализированные службы по анестезиологии и реанимации, детской уронефрологии, хирургии, детской аллергологии и пульмонологии.Сегодня ГБУЗ РДКБ крупнейший в Республике Башкортостан детский многопрофильный центр, имеющее лицензию по 165 видам медицинской деятельности и принимающий на стационарное лечение одновременно более 700 человек. Больница является организационно- методическим центром педиатрической службы базой подготовки медицинских кадров в области охраны здоровья ребенка. На базе больницы работает 15 кафедрФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России иГАПОУ РБ “Уфимский медицинский колледж”. В составе больницы имеется консультативно-диагностическая поликлиника на 500 посещений в смену, дневной стационар на 75 коек, 23 клинических отделения на 618 коек. Единый для всех отделений диагностический комплекс, включающий 20 параклинических служб.В стационарных отделениях получают лечение более 19 тысяч детей в год. Проводится более 6 тыс. операций, из них более 400 операций новорожденным. Ежегодно более1500 детей получают высокотехнологичную медицинскую помощь.В консультативном поликлиническом отделении проводится более 130 тысяч консультаций детей нашей республики и других регионов России. Организовано катамнестическое наблюдение за новорожденными, получившими стационарное лечение в РДКБ, работает сурдологический центр. Осуществляется отбор детей на госпитализацию в РДКБ. Поликлиника оснащена элементами доступности для детей и родителей с ограниченными физическими возможностями. При поликлинике имеется круглосуточный травматологический пункт, пункт оказания неотложной помощи, дневной стационар на 20 коек с пансионатом для родителей и диагностический центрВ больнице функционируют 22 республиканских детских специализированных медицинских центра, оказывающих организационную и практическую специализированную высокотехнологичную помощь территориям республики, активно сотрудничают с ведущими клиниками России.На базе двух республиканских реанимационно- консультативных центров, работает отделение санитарной авиации осуществляющее круглосуточную консультативную помощь в режиме d-link и медицинскую помощь с выездом в территории.Самое важное и дорогое в больнице - это коллектив настоящих профессионалов. В ГБУЗ РДКБ работают 1322 сотрудника, из них 350 врачей. Каждый третий врач имеет высшую квалификационную категорию, 13,8% врачей имеют ученую степень. Имеют звание «Заслуженный врач РБ» - 28 человек, «Заслуженный врач РФ» - 1 врач, «Отличник здравоохранения РБ» -84, «Отличник РФ»-15 врачей. Почти все заведующие отделениями являются главными внештатными детскими специалистами Минздрава Республики Башкортостан.Благодаря самоотверженному труду врачей и медицинских сестер, в больнице постоянно осваиваются и внедряются самые современные медицинские технологии в области диагностики, лечения, реабилитации и профилактики на уровне федеральных и европейских стандартов. Так за время деятельности центра онкологии и гематологии выживаемость детей с онкологической патологией повысилась с 50 % в 2001 году, до 78% в 2020году.Специалисты отделения санитарной авиации осуществляют координацию действий медицинских работников в территориях республики и контроль за оказанием медицинской помощи новорожденным по 54 районам и 8 городам РБ. Транспортировка новорожденных высокого риска и в критическом состоянии, потребовала высокого профессионализма медицинских работников, которые были подготовлены на базах ведущих клиник России.В неонатальном центре проводится широкий спектр генетических исследований, в том числе на орфанные заболевания.Выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела, приводит к увеличению количества детей с ретинопатией недоношенных. В ГБУЗ РДКБ созданы все условия для выявления, наблюдения и лечения малышей с данной патологией. Работает консультативно-диагностический кабинет, где все дети осматриваются на специальном оборудовании – ретинальной педиатрической камере. При внедрении новой технологии лазеркоагуляции аваскулярной зоны сетчатки удалось сохранить зрение уже более 200 малышам. Эти дети могут нормально развиваться, учиться в обычной школе и быть самостоятельными.В нейрохирургическом отделении успешно лечатся внутричерепные кровоизлияния у новорожденных, проводятся микронейрохирургические операции, нейроэндоскопия, краниопластика,установкабаклофеновых помп, имплантация стимулятора вагуса. Внедрен метод флюресцентной микроскопии при удалении глиальных опухолей. Расширился спектр нейромодуляционных операций при различных поражениях спинного мозга. В 2020 году, совместно с коллегами из «Федерального центра нейрохирургии» г.Тюмень проведена уникальная операция по имплантации нейростимулятора,.Впервые в республике ортопедами проведена сложнейшая операция ребенку с ДЦП.В отделении хирургии новорожденных оказывается высокотехнологичная помощь новорожденным с первых дней жизни.В детском центре психоневрологии и эпилептологии, применяется уникальный метод реабилитации подростков с применением Экзоскелета, позволяющем ходить детям с параличом нижних конечностей.В 2021году в отделении урологии впервые в РБ была проведена робот-ассистированная операция по коррекции врожденного порока развития почки.Нашими специалистами внедрены все виды эндохирургических операций. Успешно применяется уранопластика.В центре перинатологии широко применяют современные методы выхаживания детей с экстремально низкой массой тела от 500грамм. На базе больницы расположены 7 соматических отделений, являющихся единственными в республике где применяются высокотехнологичные методы лечения социально значимых заболеваний.Совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» РДКБ участвует в реализации пилотного проекта «Проведение ИВЛ в домашних условиях».Одно из важных достижений-аккредитация на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов.В больнице открыт “Банк грудного молока”, который вошел в Европейскую Ассоциацию Банков Молока (ЕМВА).Коллектив больницы активно участвует в общественной жизни Республике Башкортостан и России.Ежегодно больница награждается почетными грамотами, свидетельствами Знака качества, Дипломами, Благодарностями от правительства и общественных организаций. Только за последние 5 лет, коллектив больницы получил 19 видов поощрений за свою активную и прогрессивную деятельность в том числе врачи отделений хирургии новорожденных и реанимации новорожденных стали Лауреатами премии «Призвание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».В 2020 году врачи ГБУЗ РДКБ получили несколько призовых мест и наград:в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» стал главный врач Р.З. Ахметшин.Лауреатом Всероссийской премии «Будем жить», в номинации «Волшебники в белых халатах» стал Махонин Владимир Борисович врач-онколог.«Орденом им. Н.И.Пирогова»награждена заведующая реанимационным отделением № 2 Г.А. Кудинова.награждение орденом Пирогова.врача-анесетезиолог-реаниматологаКудинову Гузель Амировну главной Республики Башкортостан Р.Ф. Хабировым5 врачей получили грамоты Минздрава Российской Федерации,8 врачей – звания «Отличник здравоохранения».Изданием “Комсомольская правда” больница награждена дипломом «За активное участие и вклад в развитие медицины в РБ» и благодарственным письмом «За успешную деятельность и вклад в здравоохранение РБ».Главой Республики Башкортостан были вручены больнице ключи от машины для выезда патронажных бригад паллиативной медицинской помощи.В рамках акции «Мир без слез» больница получила инструменты и аппараты для гистероскопии.У нас работают лучшие специалисты Республики Башкортостан!Информация ГБУЗ РДКБНаш сайт: http://www.ufardkb.ruНаш адрес и телефон: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина 988(347) 229-08-01Ufa.rdkb@doctorrb.ru (email)Ссылка на соцсети:facebook:https://www.facebook.com/people/Гбуз-Рдкб-Уфа/100009392936922instagram: https://www.instagram.com/rdkbufa/?igshid=bwlc7y1rnicdВконтакте: https://vk.com/ufardkbYouTube:https://www.youtube.com/channel/UCxILjDQg8-Jrv8WAaxgs7Gg/featuredИмеются противопоказания, необходима консультация специалистаНа правах рекламы