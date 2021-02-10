Глава башкирского Госкомитета по туризму Салават Нафиков ушел в отставку

фото: vk.com // Салават Нафиков

Председатель Госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков ушел в отставку по собственному желанию, проработав в должность почти 1,5 года. Решение об уходе с руководящего поста было принято по личным обстоятельствам.

Анонимные источники сообщают, что чиновник может возглавить дирекцию по особо охраняемым природным территориям. Имя преемника Нафикова в Госкомтуризме пока не раскрывается. Связанный с правительством телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» пишет, что на вакантное место не планируется брать ни одного из заместителей. «Это будет совершенно новый человек – молодая и энергичная девушка», которая хорошо себя проявила в сфере этно-туризма.

Напомним, Салават Нафиков возглавил Госкомитет Башкирии по туризму в октябре 2019 года, Ранее проработал четыре года на руководящих должностях в санатории "Якты-Куль".